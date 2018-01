¡Ah Chihuahua! | Juaritos | Deportes | Zona S.P.M. | Espectáculos | Oficialmente | Perfiles | Rincón Geek | El Tercer Ojo | El Privado | Los Digitalizados | Insólito | Inicio | El Clima en Chihuahua: Nublado Máxima 23° Mínima 9° Lunes 08 de Enero Frente a las revanchas económicas del gobierno de Peña Nieto, el gobernador de Chihuahua no estará solo", Fernando Álvarez

"Frente a la revancha económica que el gobierno federal de Enrique Peña Nieto asumió en contra de todos los chihuahuenses por la determinación del

gobierno de Chihuahua de acabar con la corrupción y los pactos de impunidad, Acción Nacional está listo para emprender en conjunto con la sociedad todas las acciones que sean necesarias para defender nuestra soberanía, nuestra dignidad y nuestro derecho a ser tratados con justicia y equidad, incluso si es necesario mediante la resistencia civil", afirmó

Fernando Álvarez Monje.



El dirigente estatal panista advirtió enérgico que la militancia de Chihuahua estará muy pendiente de la respuesta que ofrezca el presidente de la República respecto los graves señalamientos que el gobernador de Chihuahua hizo sobre la conducta de el secretario de Hacienda, José Antonio González, Miguel Messmacher, subsecretario de Ingresos; el Procurador Fiscal Max Diener y también el Sr. Isaac Gamboa Lozano, titular de la unidad de Política y Control Presupuestario, quienes de forma ilegal y absurda han impuesto represalias económicas contra los chihuahuenses por la investigación que la fiscalía de Chihuahua instauró en contra de un alto ex funcionario y militante del PRI.



"No vamos a permitir que el gobierno federal tome revancha contra nuestra sociedad porque el gobierno comenzó a desmantelar el enorme sistema de corrupción y su modus operandi que corroe a los gobiernos del PRI, proceso que se concretó primero con la detención de Alejandro Gutiérrez, ex-Secretario General Adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del Partido

Revolucionario Institucional a quien un juez dictó auto de Vinculación a Proceso y decretó su prisión preventiva por el delito de peculado agravado por $250 millones de pesos, recursos que fueron utilizados para beneficio de las campañas del PRI", apuntó.



Álvarez Monje refrendó que uno de los compromisos más firmes de Acción Nacional y su candidato a la gubernatura en la campaña del 2016 fue precisamente combatir a fondo la enorme corrupción que el PRI Duartista sembró en casi todas las instituciones. "Hoy que los corruptos del gobierno federal intentan impedirlo, estaremos del lado del gobernador e iremos hasta donde tope, para defender la dignidad y el orgullo de todos los chihuahuenses". 08/01/2018

