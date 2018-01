Respaldamos y apoyamos la valentía de no negociar la impunidad: Jesús Villarreal

El coordinador Jesús Villarreal a nombre de todos los diputados de Acción Nacional respaldan las acciones emprendidas por el gobernador del Estado Javier Corral, por no negociar la impunidad, además de reprobar lo que está haciendo la federación de sofocar los recursos a Chihuahua.



Puntualizó, que este respaldo va también con base a las detenciones que se han hecho por parte del ejecutivo, porque estos saqueos hechos por la administración anterior laceraron las arcas estatales. El gobierno de Javier Corral ha emprendido una serie de acciones que han llevado la finalidad de detener y condenar para que devuelvan lo robado.



“Respaldamos y apoyamos la valentía de no negociar la impunidad y reprobamos ampliamente lo que hace el gobierno federal de querer mercadear los recursos al Estado de Chihuahua”. 08/01/2018