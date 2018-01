Concluyeron Bomberos entrega de juguetes por el Día de Reyes Gracias a la generosidad de la ciudadanía se entregaron más de 700 en hospitales, albergues y finalizaron en colonias de la periferia

Más de 700 juguetes nuevos y usados hicieron felices a cientos de niños de escasos recursos esta Navidad y Día de Reyes, luego de que el Heroico Cuerpo de Bomberos realizara la tradicional colecta anual, gracias a la generosidad de los ciudadanos que acudieron a donar a las 9 estaciones con que cuenta la dependencia.



Se recibió una considerable cantidad de juguetes de todo tipo, la mayoría de ellos en excelente estado, y algunos que mostraban cierto deterioro fueron reparados por los tragahumo, de modo que resultaran funcionales para los pequeños. Esto hizo posible la entrega en 7 colonias, un albergue y el Hospital Infantil el 24 de diciembre.



Como se recordará, fue un bombero voluntario quien inició con ésta noble acción, adoptada luego por la institución y hasta la fecha sigue vigente gracias a la voluntad de los elementos y la solidaridad de los chihuahuenses.



Las únicas condiciones para donar consistieron en que no fueran de tipo bélico, estuvieran en buenas condiciones y no funcionen con baterías, pues si bien las personas que los adquieren no cuentan con recursos económicos para adquirir uno nuevo, merecen un objeto digno y bien conservado.



La entrega final concluyó este sábado en las colonias Ladrilleras del Norte, una Casa Hogar de Valles de Chihuahua y en el camino a Carrizalillo, a las cuales acudieron 30 bomberos, algunos de ellos disfrazados de Reyes Magos, la mascota de la Institución Sparky y voluntarios de organizaciones civiles. 08/01/2018