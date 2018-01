Apoya Maru Campos denuncia de Corral por represalia económica del gobierno federal

Chihuahua, Chih. (Especial).- La presidenta Maru Campos Galván, manifestó su apoyo al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien hizo denuncia al ver que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) negó recursos necesarios al estado, por el sólo hecho de que en este estado se haga frente a la corrupción y se detenga a malos exfuncionarios que dejó el PRI.



Indicó que este 2018 el Gobierno Federal dañará al estado de Chihuahua al momento de detener los recursos públicos que son de los chihuahuenses, por lo que indicó que no se puede dañar así a la entidad con esa “extorsión”.



Maru señaló que con esta negativa el gobierno de Enrique Peña Nieto, sienta un precedente de que no permite que se combata a la corrupción, simplemente denota que es aliado y cómplice.



Cabe recordar que hoy el mandatario estatal, Corral Jurado refirió que el pasado 14 de diciembre, el Gobierno del Estado de Chihuahua y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público suscribieron varios convenios por los que entregarían recursos para varios programas por 44 millones 777 mil pesos; para obras diversas de gestión legislativa por 35 millones 334 mil pesos y un convenio de fortalecimiento financiero que implica la transferencia de 700 millones de peso a fin de que el estado contara con recursos suficientes para concluir el ejercicio fiscal 2017.



En este sentido, el mandatario puntualizó que pese a que se acordó que estos 700 millones de pesos debían haberse depositado en diciembre del 2017, la SHCP no lo hizo así ya que, según su titular José Antonio González Anaya, hubo una supuesta baja en la recaudación que, curiosamente sólo afectó al Estado de Chihuahua, que fue al único al que no se le transfirieron los recursos. 08/01/2018