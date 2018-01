Instala Gobierno Municipal contenedores para desechar árboles navideños -Estos desechos no se retiran por los camiones recolectores

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos (SPM) informó que desde este lunes se instalaron contenedores en la ciudad para que la población en general deposite los árboles navideños, naturales o sintéticos, que quieran ser desechados.



En este sentido, se indicó que será hasta el sábado 19 de enero cuando se encuentren los depósitos disponibles para que la población chihuahuense acuda a dejar los árboles navideños



Asimismo, se explicó que este programa se realiza en apoyo a la ciudadanía, ya que se recordó, los tradicionales “pinitos de navidad” no se retiran por los camiones recolectores de basura, ya que sus características afectarían el sistema.



Los puntos donde se ubican los contenedores son:



-Parque “El Palomar” (en estacionamiento de explanada)



-Parque “Huerta Legarreta” (sobre calle Miguel Barragán y Portugal)



-Estacionamiento de Soriana Fuentes Mares (sobre avenida Fuentes Mares e Independencia



Finalmente, se exhortó a la ciudadanía a que no arroje estos desechos a la vía pública, lotes baldíos o arroyos, pues general mala imagen y afectan la salud pública de la ciudad. 08/01/2018