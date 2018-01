Que detengan a Duarte más bien y no recursos a Chihuahua: Victor Uribe

El diputado Víctor Uribe dio a conocer que el gobernador de Chihuahua está en todo su derecho de exigir el porque le tienen detenido los recursos destinados para Chihuahua, solo por el hecho de estar combatiendo la corrupción. Que si bien es cierto que Javier Corral les ha estado golpeando duro porque ahora ya sabemos cómo operaban para sacar el dinero de todos los Estados para su partido y campañas electorales, porque se rumoraba pero no se sabia como lo hacian, detalló el legislador del PAN.



La federación encabezada por Peña Nieto ha sido incapaz de detener al exgobernador Cesar Duarte y poner orden en las detenciones que el gobernador Corral ha propuesto con todos la documentación debida.



El priismo no ha entendido que dejaron en la quiebra a un Estado completo en todas las áreas y aun asi quieren defender lo indefendible, y lo peor aun es que quieran tener revanchismos al querer sofocar los recursos que deben ir destinados a todos los chihuahuenses, aclaró Uribe. 09/01/2018