Detener los recursos es un ataque contra Chihuahua: Citlalic Portillo

Es lamentable las acciones que ha emprendido el gobierno federal contra nuestro Estado, porque son recursos que se necesitan para mejorar muchas áreas que sufren carencia, mencionó la diputada del PAN, Citlalic Portillo.



Lo único que ha realizado el Estado es combatir la corrupción y lejos de entender el PRI y su presidente de sus propios errores, hacen lo contrario como sofocar los apoyos que estarian siendo dirigidos a nuestros ciudadanos, porque estos desvíos dirigidos a un partido para sus campañas es un delito y no un acto electoral como lo ha querido ver el gobierno de Peña Nieto, en cambio la detención de recursos, eso si es un completo revanchismo.



Agregó la diputada centro sur, que su distrito en particular sufre de muchas carencias y que poco a poco sin apoyo de la federación ha salido adelante, que ha sido el gobierno del Estado quien ha apoyado para las necesidades más apremiantes.



El Estado quedo desfalcado y es inconcebible que la federación no gire las ordenes de aprehensión contra Duarte, pero si ya vimos que el precandidato del PRI Meade en su discurso se desligo del exgobernador Javier Duarte de Veracruz. Pero aquí el detalle es si también se va a desligar y pedir perdón por Cesar Duarte, indicó Citlalic Portillo. 09/01/2018