Sorprende amparo de Beltrones: Gabriel García Cantú

A pesar de que no existe orden de aprehensión, ni otro tipo de llamado ante la justicia de Chihuahua, el ex dirigente nacional del PRI Manlio Fabio Beltrones sorprendió con la solicitud de amparo que promovió hace unos días, mencionó el Diputado de Acción Nacional, García Cantú.



El legislador comentó que hay que esperar a que se realicen las investigaciones correspondientes para determinar si hubo participación del ex gobernador de Sonora en la presunta triangulación de recursos del erario público chihuahuense, luego de la detención de Alejandro Gutiérrez, uno de los más cercanos colaboradores de Manlio Fabio Beltrones cuando éste era presidente del PRI.



“Sí ha sido mencionado Manlio Fabio Beltrones por ex funcionarios estatales durante el gobierno de César Duarte en esta triangulación de recursos, pero tenemos que esperar a que las instancias correspondientes resuelvan el caso, tenemos absoluta confianza en que la justicia de Chihuahua lo hará, pero llama la atención el paso que dio al promover un amparo cuando no ha sido notificado, ni llamado a declarar,” indicó el legislador.



Cabe señalar que tanto el secretario de Educación, Cultura y Deporte y el Secretario de Hacienda durante el duartismo, mencionan a Manlio Fabio Beltrones en el presunto desvío de recursos de las arcas chihuahuenses para las campañas electorales del PRI en el 2016 en otros estados. 09/01/2018