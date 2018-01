Falso que Javier Corral tenga por resuelto el caso de Miroslava Breach - Precisa Gobierno del Estado información de La Jornada

- No se eludieron críticas por “encubrimiento a panistas”

En su edición impresa del 9 de enero, el diario La Jornada titula “Corral: ‘resuelto’ el asesinato de Miroslava Breach”. Sin embargo, ni el encabezado ni el sentido de la nota corresponden a lo que el Gobernador de Chihuahua respondió en la rueda de prensa celebrada ayer en la Ciudad de México.



El título en interiores “Para Corral Jurado el caso de Miroslava Breach está resuelto en forma exitosa” y el subtítulo “Elude responder a críticas por el encubrimiento a panistas en el caso” dan un sesgo a las declaraciones del mandatario, como puede corroborarse en la versión estenográfica de la entrevista.



En particular, sobre las preguntas que formuló el reportero Enrique Méndez, Javier Corral nunca dijo que esté resuelto. De hecho él mismo refiere que el Gobernador le respondió al comentario “No está resuelto gobernador”, con estas palabras: “Se empieza a resolver, podemos decirlo así pero estamos en eso”.



Más aún, en la parte final de la entrevista, la propia Jornada reproduce lo siguiente: “A nueve meses de este crimen contra Miroslava Breach, la Fiscalía tiene en la cárcel al principal orquestador de la planeación y ejecución y tenemos librados órdenes de aprehensión contra otros responsables”.



El gobernador sí se refirió a la investigación que se ha seguido como un modelo que podrá servir a las fiscalías de otras entidades federativas.



Si el propio medio reproduce las palabras de que existen libradas otras órdenes de aprehensión contra otros responsables, es evidente que el caso no está resuelto.



La nota señala que Javier Corral “eludió” responder a las críticas sobre el supuesto encubrimiento a testigos, cuando de entrada el Gobernador dijo, de manera textual, lo siguiente, que no reproduce el reportero:



“En la investigación de Miroslava es falso, como se acaba de decir aquí, que existen testigos protegidos. Eso es falso de toda falsedad. Existen testigos de identidad reservada, ninguno en calidad de protegido por cuestiones incluso de seguridad, de la integridad personal de quienes están o imputados o participan con testimonios en las declaraciones”.



Lo que se agrega a lo que el mismo reportero señala en la nota:



“En Chihuahua no se protege a nadie. El Ministerio Público ha tenido la instrucción de realizar una investigación amplia, transparente, profunda, profesional. Todo lo que saben, todo, es fruto de las investigaciones de la Fiscalía General… En Audiencias Públicas donde el Ministerio Público tiene todos los antecedentes, le corresponderá a éste y a los jueces determinar las responsabilidades de los principales responsables. En Chihuahua no se protege a nadie”.



Por todo lo anterior expuesto es importante que la opinión pública tenga información veraz y el pleno conocimiento de que para el Gobierno de Chihuahua, el asesinato de Miroslava Breach no es un caso cerrado, se seguirá hasta las últimas consecuencias hasta dar con todos los responsables materiales o intelectuales.



No se protege a nadie, simplemente las pesquisas de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua se realizan en apego a la Ley. 09/01/2018