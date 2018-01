Rescatan Policías Municipales pitbull abandonado - El can fue entregado a la mujer que lo encontró

Tras el reporte de una ciudadana, elementos de la Policía Municipal rescataron en la zona de Riberas de Sacramento a un can de la raza pitbull, que al parecer ante el grave estado de salud que presentaba ocasionó que cayera en un hoyo con basura donde fue visto por una mujer que pasaba por el lugar.



El perrito presentaba algunas lesiones en ojo, cuerpo y cabeza, así como heridas recientes que le impedían mantenerse de pie, ignorando los ciudadanos que se acercaron si cayó o fue abandonado ahí por su dueño para que muriera.



El rescate se dio luego de recibir una llamada a la línea de emergencia, donde se denunciaba al animal abandonado y pedían ayuda para rescatarlo y brindarle cuidados especiales ante el lamentable estado de salud en que se encontraba al interior de la excavación en un lote de dicho sector que se localiza al norte de la ciudad.



Los agentes asignados a ese sector se trasladaron hacia el sitio donde se encontraba el can, en las calles Río Duero y Lenteja, en Riberas, donde constataron el lamentable estado del perro al cual envolvieron con una cobija y lo metieron en el auto de la mujer que acudió en su auxilio.



Al momento de sacarlo, el animal al que bautizaron como “Hércules” se comportó sumamente dócil y sin intenciones de agredir a los policías ante el estado en que se encontraba. Más tarde, la titular de la veterinaria informó que contaba aproximadamente con un año de edad y su peso es de 20 kilos.

09/01/2018