El gobernador de Chihuahua esta cumpliendo con lo que prometio en campaña: Liliana Ibarra

La Diputada Liliana Ibarra por el Partido Acción Nacional, comentó que el Gobernador Javier Corral , siempre ha defendió el estado de Derecho que debe imperar en Chihuahua, desde que fue legislador, y de nueva cuenta ha hecho lo legal y políticamente correcto, recordemos que la corrupción política desde su campaña prometió erradicarla, por el mal uso y abuso gubernamental del poder de administraciones pasadas, quienes consiguieron para sí una ventaja ilegítima y un beneficio personal y privado, entendiéndose que esta corrupción política no se limitó a los funcionarios públicos, porque alcanzó a todos los sectores y terceros que se prestaron para robar al Estado.



La legisladora mencionó que dentro de este aspecto, la peor parte de la corrupción es la impunidad y es lo que se pretende erradicar, no solo en el asunto de Alejandro Gutiérrez Ex-Secretario Nacional adjunto del PRI, sino en todos los procesos penales que actualmente se llevan en contra de ex-funcionarios públicos corruptos por diversos delitos, quienes afectaron la economía y los bienes de los Chihuahuenses. Por otro lado hay que destacar que recordemos que la justicia la imparte el poder judicial, no el gobernador del Estado, el hizo su parte, y es su obligación al realizar este tipo de denuncias para continuar defendiendo y exhibiendo la consecuencias de la corrupción en nuestro Estado.



Ibarra agregó, que debemos compartir el compromiso con el Gobernador para erradicar dentro de nuestra vida pública y privada, el fenómeno de la corrupción que tanto daño ha generado a todo Chihuahua. 10/01/2018