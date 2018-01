Realiza la SCT más de mil 200 exámenes médicos en operativos decembrinos - Detecta SCT Chihuahua a 8 choferes no aptos para conducir en carretera

- Brindó más de 220 servicios de auxilio vial

El Centro SCT Chihuahua informa que durante el periodo vacacional y como parte de los operativos decembrinos para garantizar la seguridad de los usuarios de la red federal de carreteras, se efectuaron más de mil 200 exámenes médicos a choferes de transporte, en los cuales se detectaron a ocho choferes no aptos para conducir.



Dentro de estas acciones, se realizó el Operativo 30 Delta en los mismos tramos y en las centrales de autobuses, donde personal de la SCT efectuó 217 revisiones físico mecánicas a unidades de autotransporte federal.



Es importante mencionar, que de los ocho choferes que resultaron no aptos para conducir, dos de ellos dieron positivo a hipertensión y seis no contaban con la constancia de examen médico vigente que los acredita para conducir una unidad.



Asimismo, se informa que el Centro SCT Chihuahua brindó más de 220 auxilios viales a usuarios que lo requirieron o que lo solicitaron al número 018002867304 el cual fue habilitado en esta temporada que acaba de concluir.



El Centro SCT Chihuahua a través de su Residencia General de Conservación equipó 32 cuadrillas con garrafones de agua, herramienta de mano, jalón para remolcar, traficonos, garrafón con combustible, entre otras herramientas y que dieron auxilio a los vacacionistas.



Los servicios que se brindaron a los usuarios fueron: Apoyo mecánico, pasar corriente al acumulador, dotación de agua para radiador, apoyo para el desponchado de neumático, remolque de vehículo a un lugar seguro, apoyo con señalamiento de protección y en algunos casos se proporcionó combustible.



Las 32 cuadrillas que se equiparon recorrieron los principales tramos carreteros como lo son: Villa Ahumada-Juárez, Nuevo Casas Grandes-Janos, Ciudad Juárez-Janos, Chihuahua-Aldama, Delicias-Chihuahua, Chihuhaua-Parral (Vía Corta), Parral-Jiménez, Jiménez-Savalza y Parral-El Vergel.



El tramo en donde se registró el mayor número de auxilios viales fue el de Villa Ahumada-Juárez en donde se brindó apoyo a 28 vacacionistas. 10/01/2018