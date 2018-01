Miente Hacienda, no depositaron 800 mdp, asegura Valenciano

Luego que se diera a conocer un comunicado de la Secretaría de Hacienda del gobierno federal, en el sentido de que Chihuahua había recibido inclusive recursos adicionales, el presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda, Jesús Valenciano García, rechazó tal aseveración.



Dijo el congresista que en 2018 Chihuahua fue el tercer estado mejor recaudador lo que trajo consigo mayores participaciones por parte del gobierno federal, “intentan defenderse y niegan que han frenado recursos es totalmente falso; ellos hace alusión, únicamente, a las participaciones federales que por ley le corresponden a nuestro estado, pero no se refieren a los cuatro convenios firmados por ambos gobiernos en diciembre pasado”, argumentó.



Valenciano García refirió que las 32 entidades federativas signaron este tipo de convenios y que sólo al estado de Chihuahua “no le dieron esa ayuda o ese rescate financiero y más por las condiciones financieras por las que se encontraba Chihuahua”.



Dijo que desde el Congreso se emite un repudio hacia el gobierno federal, “repudiamos enérgicamente que al estado de Chihuahua se le esté tratando de extorsionar, literalmente, para lograr la liberación del ex secretario nacional del PRI, quien se encuentra preso por la desviación de recursos públicos hacia su partido”.



Jesús Valenciano dijo que es notorio el interés del presidente de la república al ejercer presión, “pareciera que nos dice a los chihuahuenses ‘apoyen la impunidad, aquí no ha pasado nada’; y esto es lo que vamos a seguir evidenciando pues los recursos del pueblo de Chihuahua no están en mesa de negociación, mucho menos a cambio de exonerar a quienes dañaron el patrimonio de los chihuahuenses”, acentuó.



Enumeró también al menos tres convenios, Fortalecimiento Financiero Libre, por 700 mdp; el otro es el PDR (Programa de Desarrollo Regional), por más de 44 millones de pesos; uno más es el de “Fortalece” por 20 millones; y otro más, el Fortalecimiento Financiero de Inversión, por más de 35 millones de pesos.



Valenciano lamentó que el gobierno de la república condicione la entrega de estos recursos acudiendo al chantaje político, “bien se ve que su deseo es proteger a quienes dañaron al estado de Chihuahua, y no lo vamos a permitir, exigiremos la asignación inmediata de dichos recursos y vamos a ir hasta donde tope, acompañando al gobernador y a la Fiscalía, alentando y apoyando las investigaciones que ya están desmembrando esta cadena de corrupción que perjudicó severamente a nuestro querido estado de Chihuahua”, concluyó. 10/01/2018