La defensa de Alejandro Gutiérrez no ha presentado queja por tortura: Blanca Gámez

La Diputada de Acción Nacional Blanca Gámez Gutiérrez, señaló que las declaraciones realizadas por el pre candidato a la presidencia del PRI, José Antonio Meade, y de su coordinador de campaña Aurelio Nuño, al mencionar que Javier Corral es un gobernador que tortura y engaña, en alusión al caso de Alejandro Gutiérrez, buscan confundir.



Luego de que el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), José Luis Armendáriz González, indicara que la defensa de Alejandro Gutiérrez no ha presentado una queja por tortura, “queda de manifiesto la manera en la que estas personas se conducen, ellos sí mienten y quieren engañar”, indicó la legisladora.



De acuerdo a notas periodísticas, Alejandro Gutiérrez no presentó queja alguna de tortura ante el visitador de la CEDH, ni señaló la existencia de tales violaciones a sus derechos, incluso ante el ofrecimiento del visitador de levantar dicha queja, Gutiérrez mencionó que lo discutiría con su defensa.



“Lo que sucede es que están muy molestos porque el gobernador Javier Corral, está trabajando en el combate a la corrupción investigando redes y se ha puesto de manifiesto la forma en la que operaron durante el gobierno de Duarte, lo que ha permitido hacer las denuncias y aplicar las sanciones respectivas y por esto presionan con la negativa de la entrega de los recursos extraordinarios”, señaló.



“Respaldo las acciones legales nacionales e internacionales que el Gobernador Javier Corral Jurado emprenda por el incumplimiento unilateral a los cuatro convenios para otorgar al Estado de Chihuahua recursos extraordinarios”, finalizó la Diputada Gámez. 10/01/2018