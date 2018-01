DenunciaJavier Corral manejo manipulador de la Secretaría de de Hacienda Tratan de distorsionar, de confundir y de revolver una cosa con otra, cuando explican negativa a liberar recursos para Chihuahua, señala Javier Corral.

“No nos vamos a dejar, vamos a exigir bajo todos los medios que nos depositen y nos cumplan”

Es penoso el esfuerzo manipulador y la intentona de engaño de la Secretaría de Hacienda (SHCP), señaló el gobernador Javier Corral Jurado, al comentar la forma en que ha respondido el Gobierno de Enrique Peña Nieto a su denuncia pública sobre el castigo económico que está aplicando a Chihuahua.



En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, de Grupo Radio Centro, el mandatario estatal lamentó el manejo manipulador del secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya y del subsecretario Miguel Messmacher, quienes ante el señalamiento de que no se transfirieron a Chihuahua 780 millones de pesos ya convenidos, primero hablaron de que el número de cuenta estaba equivocado y después que ya habían entregado todos los recursos.



“Qué riesgoso momento para la vida del país, ¿en qué riesgo debe estar la Hacienda Pública, el manejo cuidadoso de los recursos, el manejo neto de los recursos, cuando un secretario de Hacienda sale abiertamente a tratar de distorsionar, de confundir y de revolver una cosa con otra? Porque rascan donde no pica”, indicó.



El Gobernador de Chihuahua respondió así a las declaraciones del secretario González Anaya en el sentido que de que la SHCP le ha regresado a Chihuahua más de lo que estaba estimado, con cifras superiores a las que reclama la entidad.



Javier Corral reiteró que no ha cuestionado las participaciones o aportaciones que por ley están determinadas, mediante fórmulas.



Explicó que Chihuahua ha tenido un aumento de sus participaciones y de las aportaciones porque ha aumentado el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), por el aumento a la gasolina, pero también porque en la fórmula opera un incremento de recursos propios del Gobierno del Estado de Chihuahua.



El estado, indicó el titular del Ejecutivo, ha hecho un esfuerzo muy importante en la recaudación, no sólo mejorando las medidas de fiscalización, sino también mejorando procesos para que la gente pueda pagar sus impuestos.



Dijo que ese no es el tema, sino los convenios que se firmaron el 14 de diciembre, por lo que lamentó que “en boletín salen a decir una cosa y luego en declaraciones a la radio o a la prensa salen a decir otra”.



“Estamos ante un momento muy trágico de la vida del país. Estamos en el momento de ocaso de un régimen que ya no es capaz de dar respuestas ni siquiera a denuncias tan puntuales como esta, pero que tampoco es capaz, de combatir la corrupción porque brota de sus entrañas y no es capaz de dar respuesta a problemas sociales porque están en otra cosa”, expresó Javier Corral.



“Es un momento muy claro de la relación autoritaria que vivimos. No nos vamos a dejar, vamos a exigir bajo todos los medios que nos depositen y nos cumplan los recursos que están convenidos para el saneamiento financiero de Chihuahua”, agregó.



En la entrevista indicó que fue sorpresivo el planteamiento que en principio hicieron los funcionarios de la SHCP para intentar un esquema de negociación en torno a la investigación de la red de corrupción política que hasta el momento alcanzó ya un exdirectivo del PRI nacional, pero más ha sorprendido el nivel de respuesta ante la denuncia pública de la represalia.



“Hemos tenido ya mucho tiempo en la política; no estábamos preparados para un escenario así, un planteamiento así, pero tampoco estábamos preparados para lo que hemos visto en los días siguientes; el nivel de respuesta, del secretario de Hacienda, del subsecretario Messmacher”, enfatizó.



Dijo que es muy grave que los funcionarios busquen que la investigación les diga no solamente si se está cuestionando el instrumento, es decir, el esquema y los convenios que permiten la transferencia de esos recursos de la Federación hacia los estados, sino también cómo va a responder el Poder Judicial.



El gobernador explicó que en el encuentro del 4 de enero quedó muy claro que el incumplimiento por parte de la SHCP de los convenios firmados el 14 de diciembre, se trataba de un una represalia por la investigación del desvío de 250 millones de pesos del erario de Chihuahua, mediante una triangulación de este dinero hacia empresas fantasmas, y que luego se fueron a las arcas del PRI.



“Esta es la investigación a la que se refirió el secretario de Hacienda cuando dijo que estaban preocupados por saber el alcance de la investigación, esto es, si en la investigación se cuestionaba el instrumento, si se estaban cuestionando las facultades de la Secretaría de Hacienda para transferir estos recursos al estado de Chihuahua, que luego fueron enviados para otros propósitos a los que tenía, que era el saneamiento financiero dentro de este programa de apoyo a las entidades federativas para el cierre de los ejercicios fiscales y hacer frente al gasto corriente”, detalló.



Agregó que ahí mismo se le aclaró al Secretario que en la investigación, en modo alguno, se cuestionaba el instrumento o las facultades de la Secretaría, que lo que se había investigado y acreditado ante los jueces, era el uso ilegal, indebido de estos recursos para otro fin.



Dijo que también hubo una preocupación para conocer el status jurídico en esa investigación de Isaac Gamboa Lozano, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario que es quien firma este tipo de convenios con los secretarios de finanzas o los tesoreros de las entidades federativas.



“Obviamente nosotros, en modo alguno, quisimos entrar en un esquema de negociación. En todo momento a lo largo de la reunión, que por supuesto ellos deben tener grabada, dijimos que no estábamos dispuestos a andar intercambiando investigaciones o recursos y también dejamos asentado que estábamos frente a un acto de revancha política, de represalia política”, indicó.



El gobernador dijo que le causó sorpresa que se haya planteado el tema directa y abiertamente.



“No sé por qué lo hicieron así, quizá tenían un cálculo que estando la situación financiera de Chihuahua en situación tan precaria y teniendo tantos problemas en las finanzas estatales, aunque sea un estado en bancarrota y estado de latrocinio, pues pensaron que íbamos quizá a ceder...o quizá hicieron un cálculo de que íbamos a poder entrar a negociar”, añadió. 10/01/2018