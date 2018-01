Convoca Gobernador a chihuahuenses a reunión informativa sobre represalia de Gobierno de Peña Nieto La cita es el domingo 14, a las 11:00 horas, en la Plaza del Ángel de la capital del Estado; también se informarán acciones en el ámbito local, nacional e internacional

El gobernador Javier Corral Jurado convocó a las y los ciudadanos del Estado a reunirse el próximo domingo 14, a las 11:00 horas, en la Plaza del Ángel de la capital, para informarles a detalle en qué consiste la represalia económica del Gobierno de Enrique Peña Nieto contra el Pueblo de Chihuahua, ante la lucha emprendida contra la corrupción y la impunidad.



En un mensaje grabado en video y difundido por las distintas plataformas digitales de Gobierno del Estado, el mandatario anunció que en la reunión se explicará cómo afecta a Chihuahua esa represalia “y las acciones que en el ámbito local, nacional e internacional pensamos llevar acabo para obligar al Gobierno Federal a depositarnos los recursos que convenimos en el pasado mes de diciembre”.



Javier Corral dijo que además se va exigir se dé trámite inmediato a la solicitud de detención del exgobernador César Duarte con fines de extradición, para que enfrente la justicia en los tribunales de Chihuahua.



“La respuesta que el Gobierno de Enrique Peña Nieto ha dado, después de que nosotros exhibimos la vergonzosa represalia económica contra Chihuahua, a consecuencia de nuestra lucha contra la corrupción y la impunidad, ha sido irresponsable y deshonesta”, expresó el gobernador al dirigirse a sus paisanas y paisanos.



Destacó que no sólo no quieren rectificar la ilegal e injusta venganza que cometen contra Chihuahua, sino que ahora difunden mentiras para tratar de desorientar a la población.



“Les ha calado hasta la médula, el que hayamos exhibido el modus operandi de la corrupción política, la manera en que se le roba al pueblo los recursos públicos que deben servir para atender sus necesidades, y que destinaron a fines político electorales”, consideró el titular del Ejecutivo estatal.



Dijo que por ello, hoy más que nunca, Chihuahua debe estar unido e informado, por lo que invitó a todos y todas a la reunión que se realizará el próximo domingo en la Plaza del Ángel, a un costado del Palacio Estatal de Gobierno.



“No nos vamos a dejar y no nos van a doblegar, continuaremos con la Operación Justicia para Chihuahua y demostraremos que estamos Unidos Con Valor”, concluyó. 10/01/2018