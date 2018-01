Agradece Gobernador respaldo de 420 empresarios a la lucha de la corrupción Considera Javier Corral que desplegado será referente histórico; firmantes representan empresas que definen el Producto Interno Bruto del Estado

El Gobernador Javier Corral Jurado agradeció la muestra de solidaridad de los más de 400 empresarios que publicaron un mensaje dirigido al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para decirle que el mandatario de Chihuahua, “¡no está solo!” en su lucha contra la corrupción y la impunidad, y en su exigencia de que se le entreguen los recursos de los convenios ya firmados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



En video difundido en su cuenta de Faceboook, Javier Corral consideró que el desplegado publicado este jueves 11 en el Heraldo de Chihuahua y varios periódicos de la Ciudad de México, será un referente indiscutible en la historia de México.



El gobernador agradeció a los empresarios por el respaldo de la defensa de la dignidad y la soberanía del pueblo de Chihuahua.



En lo que constituye el mayor apoyo hasta ahora expresado por el sector productivo de Chihuahua a un gobernador, los empresarios demandaron al Presidente que se instruya a la Procuraduría General de la República (PGR), complete de inmediato las acciones necesarias para llevar a cabo la extradición del ex gobernador César Duarte, para que afronte su proceso ante la justicia.



“Yo quiero agradecerle a todos los que firmaron, los que lo promovieron, a los que han reunido recursos para su publicación y decirles que esta actitud es una gran esperanza, no solo para Chihuahua, sino para México todo”, expresó en su mensaje el mandatario.



Dijo que como chihuahuense, el desplegado lo llena de orgullo porque que el sector empresarial de Chihuahua ha sido pionero y, en muchos sentidos, titular de la transición democrática de México.



“Me hace recordar el Verano Caliente de Chihuahua 86, cuando nuestros empresarios estuvieron también a la altura del momento histórico que se vivía. Me llena de orgullo porque el desplegado es una expresión de solidaridad y de apoyo que refleja la soberanía popular y el valor cívico que es tan importante para construir las sociedades democráticas”, señaló.



Agregó que como gobernador, el apoyo le emociona y le alienta, además de que lo compromete a mantenerse firme en la causa que ha enarbolado.



“A seguir dando lo mejor de nosotros mismos y a no cejar en uno de nuestros principales objetivos por el que nosotros hemos llegado al Gobierno de Chihuahua, que es combatir la corrupción y poner fin al pacto de impunidad, que es un cáncer que destruye la vida del país”, indicó.



Dijo estar tranquilo pero también consciente, de que van a venir días difíciles.



“Viene un tiempo complicado para nosotros, pero también les digo algo y espero que tenga conciencia de ello: estamos parados del lado correcto de la historia y a la larga vamos a salir fortalecidos. A la larga va a ser más lo que ganemos como sociedad y como Gobierno que lo que ahora podamos lamentar o perder”, explicó.



Javier Corral anunció que está listo para la batalla: “Que nadie tenga duda. Esta es una batalla por la dignidad, por la soberanía de nuestro Estado que muchas veces ha dado muestras de una batalla frente al centralismo que quiere ahogarnos, que quiere someternos, que quiere que estemos de rodillas ante sus decisiones. No nos vamos a dejar y no nos van a doblegar”.



Las firmas que respaldan el desplegado de trascendencia histórica, representan a empresas que sostienen la economía de Chihuahua y definen su Producto Interno Bruto.



Algunos de los firmantes son los siguientes: Víctor Almeida García, Federico Terrazas Torres, Enrique Terrazas Torres, Eloy Vallina Lagüera, Federico Baeza Mares, Néstor Baeza Corral, José Luis Barraza González, Salvador Corral Pérez, Marco Cano Salasporras, Enrique Cano Ricaud, Gabriel Alberto Cantú Murguía, Jorge Cruz Russek, Andrés Elías Madero, Rómulo Escobar Castro y Miguel Fernández Iturriza.



También Samuel Kalisch Valdez, Laura Muñoz Delgado, Arturo Muñoz Delgado, Octavio Muñoz Corral, Leandro Luján Peña, Álvaro Madero Muñoz, Carlos Murguía Chávez, Agustín Terrazas Borunda, Eduardo Valles Baeza, Felipe Villalobos Escápita, Eugenio Villarreal Vallina, Ignacio Manjarrez Ayub, Xavier Touché Hernández y Sergio Mares Delgado.



Los 420 empresarios signaron el desplegado en el que buscan reflejar el sentir del pueblo Chihuahuense por encima de cualquier político.



“En congruencia con el estado de derecho, el combate a la corrupción y la impunidad, nos sumamos categóricamente a la demanda y señalamientos expuestos por nuestro Gobernador ante la prensa nacional el pasado 8 de enero en la Ciudad de México”, señala el posicionamiento.



Agrega que es evidente que voluntades ajenas e inclusive contrarias al desarrollo de Chihuahua, manipulan y constriñen procesos para que ex funcionarios acusados de corrupción eviten enfrentar la ley y las consecuencias del despojo perpetrado contra el patrimonio de los chihuahuenses y la traición de su confianza.



“Chihuahua exige se le entregue los recursos económicos que le corresponde en el marco de la República federada y como resultado de los convenios firmados”, demandan los empresarios al presidente Peña Nieto.



