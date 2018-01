Entregarán tarjeta para pago de beca de manutención a estudiantes

La Secretaría de Educación y Deporte dio a conocer los requisitos que las y los beneficiarios de las Becas de Manutención deben presentar para la entrega de los medios de pago (tarjetas de débito), la cual iniciará el próximo lunes 15 de enero en Ciudad Juárez.



La distribución de las tarjetas se realizará de manera regionalizada en 10 municipios, con el propósito de que las y los estudiantes beneficiados puedan acudir oportunamente a recoger su medio de pago a la sede que les corresponda.



1) Lleva tus documentos



Para recoger tu tarjeta de beca es indispensable presentar la siguiente documentación en original:



- Identificación oficial vigente (credencial de elector, licencia de conducir de mayor de edad, credencial del IMSS, pasaporte mexicano de mayor de edad, cartilla militar liberada, o cédula profesional).



- Comprobante de domicilio (credencial de elector con datos de domicilio, recibo telefónico, del gas, del agua o de la luz, del mes de diciembre o enero)



2) Prepara la información para tu contrato



Para hacer más ágil el proceso, deberás conocer:



TUS DATOS PERSONALES



- Teléfono

- Correo electrónico

- Dirección (que coincida con tu comprobante)



DATOS DE UN BENEFICIARIO (en caso de fallecimiento es la única persona que podrá disponer del dinero en tu cuenta)



- Nombre completo

- Fecha de nacimiento

- Dirección completa

- Teléfono



DATOS DE UNA REFERENCIA (algún amigo o familiar que tenga una dirección distinta a la de tu identificación y comprobante de domicilio)



- Nombre completo

- Dirección completa

- Teléfono



Nota: no es necesario que lleves ninguna documentación de tu beneficiario ni referencia, únicamente que la sepas.



3) Acude a recoger tu tarjeta



Deberás recoger personalmente tu tarjeta el día que te corresponde, recuerda que ningún familiar o amigo podrá recogerla por ti, aún cuando lleve tu documentación.



En los municipios en los que no se cuenta con cajero automático de Santander, podrás hacer retiros sin costo en Telecomm Telégrafos.



La entrega de tarjetas de las Becas de Manutención se realizará en las siguientes sedes:



Ciudad Juárez.- del 15 al 18 de enero, en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.



Nuevo Casas Grandes (incluye Casas Grandes).- el 19 de enero, en la planta baja del Edificio A (Principal) del Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes, Av. Tecnológico No. 7100.



Cuauhtémoc (incluye Namiquipa, Bocoyna y Madera).- del 22 al 23 de enero, en la Sala José Vasconcelos, Edificio I del Instituto Tecnológico de Cuauhtémoc, Av. Tecnológico No. 137.



Hidalgo del Parral (incluye Guadalupe y Calvo).- del 24 al 26 de enero, en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Parral, C. Tecnológico No. 57.



Guachochi.- el 30 de enero, en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de la Tarahumara, Carretera Guachochi-Yoquivo Km 1.5.



Chihuahua.- del 29 de enero al 1 de febrero, en el Poliforum de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas, Campus II de la Universidad Autónoma de Chihuahua.



Delicias.- el 6 de febrero, en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Delicias, Paseo Tecnológico Km 3.5, Norte 3.



Camargo.- el 7 de febrero, en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Camargo, Carretera Camargo-Jiménez Km 64.



Jiménez.- el 8 de febrero, en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Jiménez, Av. Tecnológico S/N.



Ojinaga.- del 15 de enero al 15 de febrero, en la Sucursal Banco Santander, C. Allende esquina 3ª, Colonia Centro.



Los beneficiarios que por alguna razón extraordinaria no puedan acudir a recoger el medio de pago en la fecha señalada, podrán recogerlo del 12 al 15 de febrero de 2018 en algunas sucursales de Santander en el estado de Chihuahua, que se indicarán en fecha próxima.



Los medios de pago (tarjetas) que no sean recogidos en el período señalado serán cancelados a partir del 22 de febrero, así como los pagos a los beneficiarios. El primer pago será retroactivo de septiembre a la fecha del primer depósito, mientras que los subsecuentes serán mensuales.



Para mayores informes, las y los beneficiarios pueden consultar la página electrónica http://educacion.chihuahua.gob.mx/informacin-beneficiarios-becas-manutencin-apoya-tu-transporte-2017-2018 o comunicarse al Departamento de Educación Superior, al teléfono (614) 429 3300 en las extensiones 21048, 21071 y 21072.

11/01/2018