Corral ya cumplió con su parte de investigar a César Duarte, ahora Peña Nieto debe extraditarlo: Laura Marín

Ante la renuencia del gobierno federal de extraditar al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques, la diputada del PAN Laura Marín declaró que ya no hay pretextos para llevarlo ante la justicia porque hay suficientes evidencias documentadas que comprueban que incurrió en el desvío de más de mil millones de pesos.



La legisladora recordó que desde hace unos meses el gobierno de Chihuahua entregó a la PGR 70 tomos y 50 discos compactos con las pruebas que demuestran que Duarte Jaques es culpable de delitos de peculado agravado y delitos electorales, sin embargo, el gobierno de la república no ha solicitado su extradición.



“El Gobernador Javier Corral ya cumplió con lo prometido en campaña al investigar a César Duarte por los delitos que cometió, ya se hizo una profunda investigación para que no quedara ninguna duda, pero el gobierno federal no está haciendo su trabajo de extraditarlo, ahora está en sus manos”, dijo.



La diputada reflexionó que no se trata de llevar a César Duarte ante la justicia sólo por un capricho, sino por un acto de justicia que sentará las bases para consolidar nuestra democracia, “se debe crear un precedente para que no vuelvan ocurrir este tipo de abusos”, apuntó. 12/01/2018