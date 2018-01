Pide Malaxechevarría simplificar proceso de declaratoria de abandono de bienes abandonados

El Diputado del PAN Javier Malaxechevarría, presentó esta mañana en la sesión permanente una iniciativa para acortar los plazos en el proceso de declaratoria de abandono para el remate de bienes abandonados, y que el Estado se pueda beneficiar de dicha declaratoria de abandono.



El legislador manifestó que simplificar este proceso tendrá como resultado un ingreso más eficaz para el Estado, además de eficientar el rol que juega cada una de las autoridades que en dicho proceso interviene, ya que actualmente no se encuentra reglamentado un procedimiento adecuado que cumpla con la finalidad de la declaración de abandono a favor del Estado.



Malaxechevarría explicó que los bienes que causen abandono a favor del Estado representan un ingreso extraordinario, sin embargo, a pesar de significar un ingreso, la mayoría de las veces el Estado no recibe nada ello, ya que al contemplar la legislación un procedimiento extenso y del cual no se tiene contemplado plazos máximos de acción por parte del servidor público involucrado, es el permisionario al realizarse el remate correspondiente, quien tiene la preferencia sobre el monto que se logren adjudicar.



“Vemos una imperiosa necesidad en regular un procedimiento efectivo para que los bienes que no sean reclamados por los propietarios, los cuales sean abandonados en la vía pública por cualquier circunstancia, dejen de ser un factor de contaminación visual y se conviertan en utilidad para el Estado a través de un procedimiento normado en la legislación y que respete en todo momento el derecho de propiedad” apuntó el legislador. 12/01/2018