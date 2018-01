Menciona García Cantú que la retención de recursos también afectará la seguridad en el Estado

Pide Gabriel García Cantú que no se condicionen las medidas anticorrupción que ha ejercido el gobierno de Chihuahua y que en represalia se detengan recursos al Estado por parte de la federación.



García Cantú exhortó a las demás fuerzas políticas para que se sensibilicen de esta situación, porque esta retención afecta directamente e indirectamente a la seguridad pública.



El Diputado del PAN cuestionó: “¿cómo es posible que estos 780 millones afecte la seguridad, si al parecer estaban destinados a otros programas?”; “Pues miren, como saben, la seguridad pública no sólo es más policías y equipamiento, sino toda una generación de estrategias transversales a las secretarías y programas sectoriales, esto es, la seguridad pública no sólo es perseguir a los delincuentes, sino la labor más ardua y emblemática es la prevención del delito”.



Informó, que de la incidencia delictiva que se registra en el Estado, es irrefutable, que un importante número de hechos que se registran tienen relación directa con delitos de fuero federal, por ejemplo:



• Homicidios, el 72% están relacionados con la delincuencia organizada y las drogas

• Delitos contra la salud, se han incrementado un 42% respecto a la producción, transporte, tráfico, comercio, suministro y posesión de narcóticos.



El gobierno de Enrique Peña Nieto, también ha presentado una disminución en los cuerpos policiales que cubren nuestro Estado, ya que, durante el año 2017, un año marcado por el aumento a la violencia en nuestro Estado, solamente se contabilizaban 270 elementos de la Policía Federal y en el año 2017 se sufrió la desaparición del 2017 del Programa Nacional de Prevención del Delito que asignaba a Chihuahua cerca $98 millones de pesos.



A pesar de lo anterior, el gobierno estatal está cumpliendo con sus obligaciones y ha logrado importantes avances en la materia, como la captura de líderes de cartel y distribuidores de droga, pero lamentablemente esto no alcanza a cubrir la gran demanda que se genera en la materia, dada la compleja situación que tiene el Estado.



Entorno a todo lo expuesto, el legislador del PAN pide a la Federación que deje de condicionar los recursos que por derecho le corresponden a la entidad. 12/01/2018