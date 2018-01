Bajan inscripciones en la UACH Inscripción será de 3 mil 950 pesos

Se mantiene el programa de becas

En el marco del Encuentro de la Comunidad Universitaria con el Gobernador, el titular del ejecutivo estatal, Lic. Javier Corral Jurado anunció la reducción de hasta un 50 por ciento en las cuotas de inscripción de la Universidad Autónoma de Chihuahua.



De igual forma, dijo que este año se estandariza una cuota de inscripción de 3 mil 950 pesos, la cual será generalizada para todos los estudiantes.



*Este importante anuncio, se formalizó con la firma de un convenio entre el Gobernador del Estado y el Rector de la UACH, con el cual el ejecutivo estatal destinará una partida presupuestal extraordinaria de 61.3 millones de pesos a Nuestra Máxima Casa de Estudios.*



*El Gobernador advirtió que los momentos complicados por los que atraviesa la entidad, no serán obstáculo para cumplir la promesa de tener una Universidad accesible para todos los chihuahuenses.*



*Este apoyo extraordinario, se suma al sistema permanente de becas alimenticias y de inscripción que otorga la Universidad, así como a las 2 mil 600 becas universitarias de manutención que da el Gobierno del Estado por 10 mil 740 pesos y a las 530 becas de transporte por 2 mil pesos que se brindan a estudiantes por ciclo escolar.*



*“Si sumamos todos estos estímulos, en términos reales la Universidad será gratuita, debemos empezar a cumplir el gran anhelo de tener una educación no sólo laica y nacional, sino también gratuita”, expresó el Gobernador del Estado.*



*Por su parte el Rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, M.E. Luis Alberto Fierro Ramírez, reveló que el 25 por ciento de los alumnos que estudian en las universidades públicas lo hacen en la UACH por ello más de 60 mil familias se verán beneficiados con la reducción de cuotas de inscripción.*



*Agradeció también la solidaridad de los directores de las facultades al también sumarse con ahorros que la rectoría debió asumir en este proceso de transformación que realiza la universidad en beneficio de los estudiantes pero de igual manera con los ciudadanos.*



*Después de reconocer del apoyo del gobernador para hacer más accesible la educación superior, y que por primera vez se hace en Chihuahua, recordó que desde el pasado proceso de elección en lo particular hizo un planteamiento ante el consejo universitario: “Que la universidad sea libre y sin condiciones”, lo cual pese a las condiciones económicas que vive el país la UACH ha avanzado en todos sus aspectos.*



*A su vez la Presidenta de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Ciencias Químicas Dayra Cisneros Ponce, aseguró que “somos privilegiados los que estudiamos dentro de la Universidad Autónoma de Chihuahua ya que aparte de forjarnos como profesionistas comprometidos con la sociedad, nos prepara para el futuro”.*



*Agradeció al rector y al gobernador por cumplir con su palabra de apoyar a los estudiantes que menos tienen.*



*En Ciudad Juárez, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se mantiene el programa de becas. “Estas son buenas noticias para nuestras y nuestros estudiantes”, mencionó el Dr. Abraham Paniagua Vázquez en sus redes sociales.*

13/01/2018