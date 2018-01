“Debemos apoyar los sueños de nuestros niños”, Nadia Siqueiros en evento Diputado Infantil por un Día

Como cada año, el Congreso del Estado celebra el evento “Diputado Infantil por un día”, en el que se eligió a una niña de la Escuela Estatal Revolución #2786, de la Ciudad de Chihuahua para representar al Distrito XII por un día. La Diputada del PAN, Nadia Siqueiros acudió a la nInstitución Educativa para hacer entrega de 68 mil pesos en apoyo a la Primaria.



La legisladora mencionó que es importante escuchar las inquietudes y propuestas de las y los menores e impulsar sus aspiraciones para no tener adultos frustrados. “Muchas veces los niños y las niñas no enseñan cómo debemos hacer las cosas, tienen muchas inquietudes y debemos apoyar en todo momento sus sueños para que no se frustren más adelante”, señaló.



La Diputada Siqueiros agregó que se debe luchar para mejorar las condiciones de las niñas y los niños, además de buscar que ningún menor se quedé sin recibir educación.



La niña Diputada ganadora de la Escuela Estatal Revolución #2786, tomará el lugar de la Diputada Nadia Siqueiros por un día, el próximo 27 de abril en la sesión que celebrará en el Congreso del Estado.

