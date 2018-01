Maru Campos está obsesionada con Marco Quezada: Teokali Hidalgo Los policías están siendo maltratados por la administración municipal.

La presidenta debería de hacer su trabajo en lugar de inventarse historias absurdas de complot en su contra.

La Presidenta del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua, Teokali Hidalgo Ramírez, exhortó a la Alcaldesa María Eugenia Campos Galván, para que se ponga a trabajar en lugar de hacer señalamientos absurdos que en nada contribuyen al buen desempeño de su administración, esto a raíz de las declaraciones que realizó sobre el paro de labores de policías, en que señaló como responsable de dicha convocatoria a Javier Torres, quien fuera escolta de Marco Adán Quezada.



“Si los policías llegan a convocar a un paro de labores es porque la corporación ha sido maltratada, no por culpa de expresidentes municipales anteriores a ella”, declaró Teokali Hidalgo.



La Presidenta del PRI señaló además que, a los policías municipales, les retiraron los bonos de alto impacto y muchos de los reconocimientos al desempeño y que además les pagaron solo una parte del bono navideño.



Hidalgo Ramírez, expresó su desconcierto ante la actitud de quien encabeza el Ayuntamiento de Chihuahua; “Parece que tiene una obsesión con Marco Quezada, creo que no entiende que él no es su contrincante, sus contrincantes son la inseguridad, los servicios públicos ineficientes, los parques en abandono, los camellones sucios, los baches de Chihuahua, en eso debería de poner sus energías, en su trabajo”.



Mencionó además que la fijación que la Alcaldesa tiene hacia Marco Quezada parece que está desviándola de realizar las tareas por las que fue elegida por los chihuahuenses, “Si no pasa la basura es Marco Quezada; si está sucio un parque es Marco Quezada; si tiene poca obra el municipio es Marco Quezada… esto no es saludable ni para ella, ni para nuestro municipio”, recalcó Teokali Hidalgo.



“La actitud de la Alcaldesa es una muestra de su incapacidad para realizar el trabajo de una manera eficiente, como si lo realizó en su momento la persona que ahora la tiene obsesionada. No ha podido generar obras importantes como lo fueron la remodelación del Centro Histórico, el paso a desnivel de la independencia, el paso a desnivel de la cantera, el rejón, los polideportivos, todos los centros comunitarios, los gimnasios de box, etc.”.



La Presidenta del PRI señaló, además, que los ciudadanos aún recuerdan los programas de intervención social como SUMAR o los más de 100 círculos de lectura, por decir un par de ejemplos.



Además se comentó que esta administración ha decidido dejar de invertir en la gente y para muestra es lo que está pasando en la corporación de la policía municipal, donde les quita prestaciones a los ya de por si maltratados policías, para comprar extravagantes ocurrencias como la black mamba, la cual sigue sin dar resultados que justifiquen su adquisición.

14/01/2018