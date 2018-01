Realizarán inscripciones y preinscripciones del 1 al 15 de febrero

Del 1 al 15 de febrero del presente año, se llevará a cabo en el estado de Chihuahua el proceso de inscripción de alumnas y alumnos de nuevo ingreso a Preescolar y Primaria, así como la preinscripción para estudiantes de Secundaria para el ciclo escolar 2018-2019.



La Secretaría de Educación y Deporte exhorta a los padres y madres de familia, así como tutores, a realizar los trámites de registro en el lapso mencionado, puesto que ello permite planear de mejor manera las necesidades de docentes, aulas, mobiliario y libros de texto, para el próximo período lectivo.



La inscripción y preinscripción oportuna en febrero permite una mejor planeación educativa por parte de las autoridades educativas, al contar con información precisa sobre la demanda de espacios en las escuelas públicas de Educación Básica para el próximo ciclo escolar 2018-2019, que iniciará en el mes de agosto.



Cabe señalar que en Secundaria, el ingreso al centro escolar seleccionado estará determinado por la evaluación IDANIS (Instrumento de Diagnóstico para Alumnos(as) de Nuevo Ingreso a Secundaria), la cual se aplicará a todas y todos los aspirantes el día 18 de mayo de 2018, a partir de las 09:00 horas.



DOCUMENTACIÓN Y CRITERIOS PARA INSCRIPCIÓN Y PREINSCRIPCIÓN DE ALUMNAS Y ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN EDUCACIÓN BÁSICA



EDUCACIÓN PREESCOLAR



A) CRITERIOS

• El período de inscripciones queda establecido del 1 al 15 de febrero de 2018, como lo marca el calendario escolar oficial 2018-2019.

 Del 1° al 7 de febrero de 2018, serán inscritos en tercer grado los niños(as) con cinco años cumplidos al 31 de diciembre de 2018, es decir, nacidos en el año 2013.

 Del 8 al 12 de febrero de 2018, serán inscritos en segundo grado los niños(as) con cuatro años cumplidos al 31 de diciembre de 2018; o sea, nacidos en el año 2014.

 Del 13 al 15 de febrero de 2018, serán inscritos, para primer grado, los niños(as) con tres años cumplidos al 31 de diciembre de 2018, esto es, nacidos en el año 2015.



• Los aspirantes de nuevo ingreso serán inscritos dando prioridad al orden indicado en los siguientes criterios:

1. Si el aspirante presenta Necesidades Educativas Especiales y/o Aptitudes Sobresalientes.

2. Si el solicitante tiene hermanos inscritos en la escuela, de primer a tercer grado.

3. Si el solicitante reside en el área de influencia de la escuela.

4. Si el padre o la madre labora en dicha área de influencia.

5. Si después de aplicar estos criterios, hubiere cupo en el jardín de niños, serán inscritos todos los solicitantes que cumplan con la edad requerida, según el grado a cursar, esto, hasta agotar los espacios disponibles.



En caso de tratarse de hermanos(as) de nuevo ingreso, el (la) director(a) registrará en el sistema al primero(a) y posteriormente los datos del segundo(a), señalando que tiene hermanos(as) preinscritos de nuevo ingreso, con el propósito de que queden inscritos en el mismo turno. Lo anterior previa verificación.



• Si la demanda de niños resulta mayor que la oferta del jardín de niños, el (la) director(a) deberá efectuar las siguientes acciones:

 Inicialmente, se le propondrá al padre, madre o tutor(a) el jardín de niños con el cual se comparte edificio en contra turno.

 Orientar a los padres de familia sobre la posibilidad de que su hijo(a) pueda ser inscrito(a) en algún jardín de niños del área de influencia con espacios disponibles, ya sea en turno matutino o vespertino. Y en caso de no contar con dicha información deberá asistirse en MARCAGOB (70).

 En caso de no existir lugares vacantes en el área de influencia, deberá elaborar un censo con los aspirantes a primero, segundo y/o tercer grado. Debe informarse al solicitante que el ser censado(a) no garantiza la apertura del grupo en la escuela.



B) DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Los documentos que el padre, la madre o tutor(a) debe presentar a la escuela se enlistan a continuación:

• Acta de Nacimiento (original y copia)

• CURP (copia)

• Cartilla Nacional de Salud (original y copia).

• Comprobante de domicilio (original y copia).

• Identificación oficial del padre, madre o tutoría (original y copia).

• En el caso de los(as) niños(as) con Necesidades Educativas Especiales y/o Aptitudes Sobresalientes presentar diagnóstico (médico, psicológico y/o educativo) emitido por una institución oficial.



EDUCACIÓN PRIMARIA



A) EDAD DE ADMISIÓN

Tienen derecho a inscripción a primer grado, los aspirantes que cuentan con seis años de edad, cumplidos al 31 de diciembre de 2018, esto es, nacidos en el año 2012.

No serán inscritos o preinscritos los niños(as) que no cumplen con la edad de admisión establecida.



B) DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Los documentos que el padre, la madre o tutor(a) debe presentar a la escuela se enlisten a continuación:

• Constancia de Inscripción Primaria preimpresa; si no cuenta con ella deberá de presentar constancia expedida por el (la) director(a) del Jardín de Niños, o la CURP (un documento).

• Comprobante de domicilio (original y copia).

• Identificación oficial del padre, madre o tutoría (original y copia).

• En el caso de los(as) niños(as) con Necesidades educativas especiales y/o Aptitudes sobresalientes presentar diagnostico (médico, psicológico y/o educativo) emitido por una institución oficial.



C) CRITERIOS

• El período de inscripciones queda establecido del 1 al 15 de febrero del 2018, tal como la marca el calendario escolar oficial 2018-2019.

• La escuela de educación preescolar le entregará al alumno(a) la Constancia de Inscripción Primaria que se servirá para corroborar que cursa el tercer grado de preescolar.

• Si el padre, madre o tutor(a) solicita el ingreso del (la) niño(a) en varias escuelas, quedará inscrito en la primera escuela que realice el registro en el Sistema de Información Educativa (SIE).



EDUCACIÓN SECUNDARIA



A) EDAD DE ADMISIÓN

Quienes cumplan con las condiciones que se enuncian a continuación:

• Tienen derecho a preinscripción en secundaria, los alumnos que egresan del nivel de primaria en el ciclo escolar 2017-2018.

Para egresados en ciclos escolares anteriores del 2017-2018:

• Tienen derecho a preinscripción en las secundarias generales y técnicas, los aspirantes que al inicio del período escolar sean menores de 15 años (agosto de 2018).

• Tienen derecho a preinscripción en telesecundarias, los aspirantes que al inicio del ciclo escolar sean menores de 16 años.

• Los aspirantes que tengan 15 años o más pueden inscribirse en los Servicios de Educación para Adultos que se ofrecen.

• Menores de 18 años que habiten en comunidades rurales y carezcan de los servicios que ofrece la Educación Secundaria para Adultos, podrán ser preinscritos en cualquier modalidad.

• No serán preinscritos los (las) niños(as) que no cumplan con la edad de admisión establecida.



B) DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Los documentos que el padre, madre o tutor(a) debe presentar a la escuela se enlistan a continuación:

• Constancia de Preinscripción Secundaria preimpresa o constancia de sexto grado de primaria, expedida por el (la) director(a) de la escuela.

• Fotografía reciente tamaño infantil, de frente, en blanco y negro, no instantánea (una).

• Identificación oficial del padre, madre o tutor(a) (original y copia).

• En el caso de los(as) alumnos(as) con Necesidades educativas especiales y/o Aptitudes sobresalientes presentar diagnostico (médico, psicológico y/o educativo) emitido por una institución oficial.



C) CRITERIOS

• El período de inscripciones queda establecido del 1 al 15 de febrero del 2018, tal como la marca el calendario escolar oficial 2018-2019.

• La escuela de educación primaria le entregará al alumno(a) la Constancia de Preinscripción Secundaria que servirá para corroborar que cursa el sexto grado de primaria.

• Se deberá preinscribir a todo aspirante que cubra los requisitos independientemente de la capacidad de infraestructura de la escuela.

• La escuela dará preferencia a los aspirantes en el siguiente orden:

1. Con Necesidades Educativas Especiales y/o Aptitudes Sobresalientes;

2. Niños(as) que tengan hermanaos(as) de 1º a 3er grado;

3. Alumnos(as) que hayan obtenido reconocimiento como finalistas en el Programa Olimpiada del Conocimiento Infantil;

4. Que vivan en el área de influencia del plantel escolar.



• En caso de tratarse de hermanos(as) de nuevo Ingreso, el (la) director(a) registrará en el sistema al primero(a) y posteriormente los datos del segundo(a), señalando que tiene hermanos(as) preinscritos de nuevo ingreso, con el propósito de que queden inscritos en el mismo turno. Lo anterior previa verificación.



• La integración de grupos de primer grado y la distribución por turnos se realizara con base en los resultados obtenidos en el Instrumento de Diagnostico para Alumnos(as) de Nuevo Ingreso a Secundaria (IDANIS), en la capacidad instalada de los planteles y de acuerdo a los criterios establecidos en cada subsistema educativo.

14/01/2018