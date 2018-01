Discurso del Gobernador Javier Corral Jurado en la reunión informativa “Unidos con valor, por la defensa y la dignidad del pueblo de Chihuahua”, celebrada en la Plaza del Ángel

Chihuahua, Chih. (Especial).- Gracias, muchas gracias, queridos paisanos y paisanas, pueblo indómito de Chihuahua, gracias por estar aquí en este momento crucial de nuestro país, de nuestra tierra.



Amigas y amigos de toda la república mexicana que nos escuchan a través de diversos medios de comunicación, particularmente de las redes sociales.



Gracias también particularmente a quienes han venido de fuera de nuestro estado a acompañarnos en esta reunión, no solo a los integrantes del grupo Chihuahua, sino también a legisladores diputados federales, a distinguidos activistas sociales, políticos, defensores de los derechos humanos, gracias a los alcaldes y alcaldesas de nuestro estado que nos acompañan en este acto, a las y los diputados, al Congreso de Chihuahua, gracias a todos los que están aquí y han venido a ser parte de la historia.



Gracias a los trabajadores del Gobierno del Estado de Chihuahua, que han venido a mostrar solidaridad con el pueblo de Chihuahua, gracias por estar aquí, han acudido de manera voluntaria, a nadie se ha obligado a estar aquí, gracias a nuestras dirigentes sindicales por su presencia.





Nuestra querida tierra, este lugar histórico donde convergen el desierto con la sierra montañosa, este chihuahua nuestro estado grande, ha demostrado a lo largo de los años, que está destinada Chihuahua a jugar un rol central en la historia de México, esta mañana nos encontramos con un espléndido texto de Juan Pardinas en el periódico Reforma de la Ciudad de México que habla precisamente de ese papel singular y pionero, principal y determinante de Chihuahua en varios momentos y transformaciones y cruciales de nuestra historia nacional.



En ese artículo se recuperan varios de los momentos, en donde Chihuahua ha sido titular de innumerables gestas en favor de la independencia, de la libertad, de la revolución y de la democracia.



Fue Chihuahua, el albergue de don Miguel Hidalgo en la Ruta de la Independencia; fue Chihuahua la sede del Gobierno de la República en el caminar itinerante del presidente Benito Juárez; Juárez tuvo aquí la defensa de su Gobierno, por eso el lema del escudo de Ciudad Juárez lleva como vocación Refugio de la Libertad, Custodia de la República y fue también Chihuahua la determinante en el inicio y en el triunfo de la Revolución Mexicana. Chihuahua cuna y chispa de la Revolución Mexicana y fue la batalla de Ciudad Juárez, la batalla definitiva para darle victoria a la Revolución que se alzó en nombre del sufragio efectivo y de la no reelección.



Y ha sido también Chihuahua, protagonista de uno de los momentos más importantes de la transición democrática: la batalla chihuahuense del Verano Caliente de 1986, los hombres y las mujeres libres de Chihuahua, unidos en contra del fraude electoral, batalla que marcó la democratización de México y por supuesto que es el momento de agradecer a uno de aquellos actores de primera fila, el exgobernador Francisco Javier Barrio Terrazas. Gracias a Pancho Barrio por acompañarnos hoy y siempre.



Así es Chihuahua, de sangre guerrera y de ideales sagrados. La naturaleza nos dio el desierto y el bosque a la vez; la mina escondida en el fondo de las barrancas y los valles agrícolas fértiles. Con un clima difícil por su calor en el verano y su frío en el invierno; las prolongadas sequías, la escasez de líquido nos obligó a ser luchadores y emprendedores a la vez.





Nuestros antepasados enfrentaron además de la inclemencia de tiempo, la continua amenaza y sobrevivieron. Los hombres y las mujeres de Chihuahua tienen carácter, no son dejados, decía José Fuentes Mares, cuidado con un serrano al que se ofende, es peligro, así explicaba el movimiento orozquista nuestro célebre historiador, eso explica por qué la revolución tuvo inicio armado en nuestra tierra.



Pero nuestros antepasados, también han sido valientes en la lucha pacífica por la democracia, como Abraham González, nuestro mártir de la democracia a principios del siglo pasado, cuya pintura ahora resguarda el despacho del Gobernador del Estado y por supuesto, a finales del siglo XX otro demócrata chihuahuense que luchó por medios pacíficos contra el fraude electoral y que ahora también tiene su sitio en el despacho del Gobernador de Chihuahua, me refiero al insigne de don Luis H. Álvarez.



Y hoy chihuahua y sus chihuahuenses vuelven a escribir un nuevo capítulo en la historia de México, es la segunda revolución mexicana, que no se peleará con armas, sino con ideas, con valores y a través de las instituciones, será una revolución de las conciencias contra la corrupción y la impunidad que es el cáncer que destruye la vida nacional.



Esta lucha, será contra un régimen corrompido y corruptor que se ha válido de recursos públicos para perpetrarse, mismos que deberían ser destinados para el desarrollo social, la educación, la salud de sus hijos e hijas. Porque en su lugar se desvía para el beneficio del partido del presidente de la República.





Lo que estamos iniciando en Chihuahua es un movimiento por la defensa de la dignidad y la soberanía del pueblo de Chihuahua. Por supuesto es una exigencia por un auténtico federalismo fiscal, pero sobre todo, será la batalla chihuahuense contra la corrupción y la impunidad y nadie tenga duda, esto no tiene ni tendrá fines partidistas, esa es la estrategia del régimen y de Peña Nieto, tratar de distraer con el momento electoral nuestra denuncia y por supuesto, que tendremos mucho cuidado, no vamos a permitir que este movimiento que es de todos los chihuahuenses, se vaya a reducir a fines electorales o de campaña alguna, porque nuestro movimiento será más grande que todos los partidos juntos de México.



Será un movimiento social y político más grande que nosotros mismos, por eso mismo y porque en la embustera operación mediática que el régimen ha puesto en marcha en contra nuestra, todo se usa para distorsionar, pedí con todo afecto y respeto a los presidentes de los partidos políticos que forman el Frente, que por esta ocasión no nos acompañaran, gracias por el apoyo que nos han dado, esperemos que nos sigan apoyando y ayudando, pero ahora necesitamos enfrentar los chihuahuenses todos y unidos esta batalla.



Por supuesto que esperamos que los partidos cumplan y estén a la altura de la cita con la batalla que Chihuahua va a dar, pero vamos a cuidar mucho el carácter incluyente y plural, del movimiento por la defensa de la dignidad del pueblo de Chihuahua.



Es que queremos que aquí estén sumados todos los chihuahuenses de buena voluntad, todos los que nos están escuchando, que nos están viendo por la televisión por el Facebook o el Periscope, benditas redes sociales, pidamos que nunca dejen de ser redes y nunca dejen de ser sociales, porque han sido el instrumento para atajar la conspiración del silencio, es el equilibrador fundamental contra la calumnia y al nado sincronizado de varios periódicos de la Ciudad de México, tratando de distraer el tema esencial.





Queremos que estén aquí todos los chihuahuenses, de todos los colores y los que no tengan color, bueno no, esos serían muy pálidos. Queremos que vengan con la alegría de su propio corazón, sin ser encasillados por nadie. Esta será la lucha del pueblo de Chihuahua contra la corrupción, punto.



¿Y por qué será así?, ¿por qué será así?, porque la corrupción es la descomposición que azota al país, corrupción en la clase política, corrupción en los partidos políticos, en la policía, en los negocios, en los medios de comunicación, la corrupción de esta administración federal ha alcanzado límites demenciales.



La inseguridad es causada en mucho por la corrupción, son herramientas siamesas que se retroalimenta, es una víbora de mil cabezas, que cortando una crecen dos.



Nosotros desde un principio de nuestro gobierno, tuvimos un compromiso claro con la gente, que romperíamos el pacto de impunidad, de intercambiar recursos por silencio y complicidad con el régimen corrupto, ese pacto de impunidad que hace salir a algunos, a investigaciones contra la corrupción que tienen límite, investigaciones que llegan solo hasta las penúltimas consecuencias, nosotros ofrecimos romper el pacto de impunidad que llega a partidos, poderes económicos, hasta sus últimas consecuencias y por eso dije en mi toma de protesta que no habría ni impunidad, ni amnistía para nadie y estamos cumpliendo con el pueblo de Chihuahua.





Hemos desmantelado y capturado a los principales colaboradores de la red de corrupción de César Duarte: llevamos a cabo la Operación Justicia para Chihuahua, tenemos 39 procesos penales abiertos por causas de corrupción política, se han obtenido de jueces 30 órdenes de aprehensión, de esas hemos cumplimentado 16 órdenes de aprehensión, tenemos vinculadas a 15 personas a proceso, 5 de ellas han recibido sentencia condenatoria y solo en el caso del exgobernador se acumulan 10 órdenes de aprehensión, más la del fuero federal, son 11 órdenes de aprehensión; no hay un antecedente en la historia de Chihuahua, de un presunto delincuente, haya acumulado tal número de órdenes de aprehensión en su contra.



Y luego, dentro de esos vinculados a proceso hoy, está ni más ni menos, que el ex secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.



Nuestra lucha contra la corrupción y nuestro clamor por Justicia para Chihuahua, ha molestado al Gobierno de Enrique Peña Nieto, porque hemos exhibido el “modus operandi” para la perpetración del régimen corrupto.



Como una represalia, como una venganza, y como un castigo por las investigaciones de corrupción que hemos hecho, la Secretaría de Hacienda Federal nos ha negado el depósito de 780 millones de pesos acordados a través de 3 convenios. Estos recursos se les dan a todos los estados del país como apoyos de saneamiento financiero, siendo Chihuahua el único de los 32 estados al que se nos ha negado.



Y qué sucedió tras de nuestra denuncia: una respuesta penosa, irresponsable y deshonesta del Presidente de la República, y luego, toda una embustera operación mediática por parte de la Secretaría de Hacienda (CHCP).





El Presidente eludió el fondo de la denuncia, dijo, abro comillas, ¨Para el Presidente de la República ni reconoce ni acusa recibo de diferencia alguna sino de amplia disposición de colaborar y de apoyar a todos los gobiernos de cualquier entidad federativa sin importar el origen partidario”.



Eso es falso, los castigos contra Chihuahua, el trato diferenciado con respecto a otros estados, se puede notar, científicamente, a través de comparativos. Esto no se trata de un asunto político-electoral o con fines partidistas como dijo el presidente en su respuesta, es un asunto de matemáticas básicas, porque las cifras son claras y demuestran que sí hay un trato diferenciado a nuestro Estado.



No sólo son los 780 millones de pesos que ahora nos niegan, pese a ya haberse firmado los convenios, también es una disminución considerable de las asignaciones federales que Chihuahua recibe. Falta a la verdad el Presidente de la Republica, cuando dice que nos ha apoyado. A él mismo se lo he demostrado con los propios números de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



La asignación presupuestal para inversión federal en el estado de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2018, será por $4,250 millones de pesos. Esta cifra es la más baja de los últimos 10 años de inversión federal aquí en Chihuahua, y es un 30% menor a la de 2016 en términos nominales, es decir, sin considerar el efecto de la inflación; 30 por ciento menos de lo que le dieron al prófugo de la justicia, en el último año de la pasada administración.



En los apoyos que se otorgan a los estados para el cierre de los ejercicios fiscales, también advertimos inequidad: mientras que la asignación para el estado fue de $1,000 millones de pesos en 2014 y de $1,183 millones de pesos en 2015, a nuestra administración se le apoyó en 2016 con $770 millones de pesos y existía el compromiso de que para el cierre de 2017 recibiríamos $820 millones de pesos; los $700 millones de pesos que firmamos el 14 de diciembre, más los $120 millones de pesos que nos depositarían en enero de este año.





La organización México Evalúa ha documentado la disparidad en las asignaciones del Fondo para el Fortalecimiento Financiero, que es de donde se obtienen estos recursos: a septiembre de 2017, los estados habían recibido, en promedio, $1,023 millones de pesos por este concepto. El estado de México se encontraba en primer lugar con $5,291 millones de pesos y Chihuahua en el último, con solo $61 millones de pesos.



La Secretaría de Hacienda en sus comunicados se ha referido a las participaciones federales que por ley deben entregarse a los estados y a las aportaciones para educación y salud que se envían como consecuencia de la transferencia de estas funciones a los estados. Esto no es lo que está a discusión. Lo que reclamamos es el incumplimiento de tres convenios firmados en diciembre pasado, ante lo cual se han ofrecido ya tres explicaciones diversas, todas sin sustento. Han salido abiertamente a mentir, a engañar, a tratar de confundir a la población.



Piensen por favor en esa manera de responder, cómo se han enredado entre ellos mismos, con sus propias declaraciones. Y lo más grave, no es la inexperiencia, ni la falta de argumentos, para salir a defenderse frente a la denuncia de la represalia. Con lo que yo me quedo, con la angustia que ahora tengo, piensen por favor en lo que eso significa, en esos que salieron a mentir, que han salido a tratar de distorsionar, en esas personas está, ni más, ni menos el cuidado del dinero de toda la nación.



Mientras que en Chihuahua hemos hecho la tarea en materia de austeridad y eficiencia en la recaudación, y nosotros hemos sido reconocidos en ambos temas por la propia autoridad federal, se ha reconocido a Chihuahua como el tercer estado del país que el año pasado más aumentó su recaudación propia, por mejorar sus sistemas de fiscalización para el pago de impuestos, para combatir la evasión y la ilusión fiscal. Se ha reconocido a Chihuahua en temas de su esfuerzo de austeridad. Solo en los mismos rubros de 2017, con relación a 2016 ahorramos casi mil 700 millones de pesos, pues ahí está la reducción que simple y sencillamente hicimos de más de 900 millones de pesos que se entregaba en publicidad a los medios de comunicación, una medida que administrativa, ética, moral y políticamente teníamos que hacer, para salir adelante frente a las necesidades de Chihuahua.



Que a un estado que ha hecho este esfuerzo, ahora se pretende utilizar el mecanismo de la retención de recursos convenidos como instrumento de presión por la lucha contra la corrupción que el estado lleva a cabo, es un escándalo en el país.



El sistema federalista es la gran mentira; el árbitro en el reparto de recursos a los estados no obedece a reglas parejas para todas las entidades, es el viejo sistema de las favoritas del rey. El presupuesto como el principal instrumento de control político, como lo diría Denisse Dresser en el artículo que ahora ha leído Daniel Jiménez Cacho, es la zanahoria o el garrote, te portas bien y aplaudes al presidente, no le cuestionas nada, asistes a todas las ceremonias como objeto decorativo, te dan recursos. Difieres del primer tema y te dan el garrotazo, no lo podemos aceptar jamás.



Hoy, congregados en esta plaza pública, unidos con valor, diremos, ¡ya basta de esta discriminación a nuestro Estado por parte del Gobierno de Enrique Peña Nieto!



¡Exigimos un alto a las represalias del Gobierno Federal por nuestra lucha contra la corrupción!



Unidos con valor, hoy aquí, los chihuahuenses ¡exigimos al Presidente de la Republica, Peña Nieto; al Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray y al Procurador General de la República, Elías Beltrán, la inmediata extradición de César Duarte, para que comparezca ante los tribunales de Chihuahua y enfrente la justicia que el pueblo reclama.



También exigimos al Presidente Peña Nieto, al secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, que se respeten y se nos transfieran de inmediato los recursos convenidos para el saneamiento financiero de Chihuahua, toda vez que ha quedado acreditado que no es un tema de disponibilidad de recursos, que el Estado nunca ha cuestionado el mecanismo de transferencia, que se ha proporcionado oportunamente la información relativa a las cuentas bancarias, certificadas incluso por las propias instituciones financieras.



En su desesperación, esta ensoberbecida tecnocracia de Hacienda, dijo, que le habíamos dado número de cuenta equivocados y que las cuentas que se le habían informado estaban inactivas.



Firmamos cuatro convenios el pasado 14 de diciembre, por un total de 800 millones de pesos, antes de la detención de Alejandro Gutiérrez se nos depositó uno, creo que por 15 millones de pesos, ahí no tuvieron problema con las cuentas, los otros tres, no nos los depositaron y luego, porqué se quejan de los “memes”. Es grotesco pero cómo describe y pinta el momento.



Sale un joven en una infografía en redes sociales y dice, “pues es que no funcionaba el sistema en los “Oxxos”, para hacer el depósito”. Bueno aunque nosotros también decimos que hay sistema en los Del Río, no vaya a ser qué… no nomás nos quedemos con los “Oxxos”.



Exigimos al Presidente Peña Nieto, al secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, que se respeten y se nos transfieran de inmediato los recursos convenidos para el saneamiento financiero de Chihuahua, toda vez que no ha sido acreditado, que no es, todo lo que han dicho.



Paisanos, hoy más que nunca debemos permanecer unidos y unidas para exigir lo que nos corresponde. Nunca, nunca nos hemos agachado ante el centralismo, y menos ahora ante un régimen en decadencia.



Los invito a que estemos debidamente informados por las redes sociodigitales del Gobierno de Chihuahua, que se organicen reuniones informativas, asambleas de barrio, en todo el Estado para que nadie se quede sin enterar, porque los necesitaremos a todos.

Vamos a colocar en carteleras, vehículos, edificios, portales, papelería, eventos, recibos, nuestra exigencia a Peña Nieto de Justicia para Chihuahua y la inmediata extradición de César Duarte.



Porque nuestro objetivo central será la extradición de César Duarte. Recuerden que ese es el verdadero origen de todo este problema: ese es verdadero origen y es el corazón de la batalla y lo de Hacienda es sólo una represión por eso. Porque este prófugo de la Justicia, los tiene amenazados, porque además de ser muy bueno para robar, también dicen que sabe cantar. ¿Los tiene o de dónde no los tendrá agarrados? que tuvieron que salir todos, a defender al prófugo de la justicia, eso es lo que está en el centro de la cuestión.



Integraremos una misión de chihuahuenses para que se ponga de inmediato en contacto con organizaciones ciudadanas de la ciudad de México, organizaciones ciudadanas, gremiales, profesionales, empresariales y emprendamos juntos acciones de información y apoyo al movimiento de Chihuahua contra la corrupción Política en todo el país.



Organizaremos una marcha por la dignidad chihuahuense a la Ciudad de México, que parta desde Ciudad Juárez, para darle a conocer al país el latrocinio que hoy se pretende proteger desde el Gobierno de la República.



Nombraré también una misión especial que realice una gira en los Estados Unidos para encontrarse con los chihuahuenses que viven allá, para que acudan a los consulados mexicanos a solicitar la extradición de César Duarte.



También, esta misión tendrá como propósito, ponerse en contacto con organizaciones y legisladores de aquel país, para hacerles ver a quién está prestando protección y refugio el Gobierno de los Estados Unidos, para tratar de operar la deportación. Si el gobierno mexicano no quiere la extradición, buscaré encontrarme personalmente con varios congresistas y senadores de los Estados Unidos. Se trata de gestionar la aplicación en contra de César Duarte de la Ley Magnitsky, que prohíbe la entrada al país de personas con actividades ilegales, de corrupción o violaciones graves a los derechos humanos.



Debería causarle pena a las autoridades americanas, debería causarles rubor a los actores políticos de esa gran nación norteamericana, andar amenazando con deportar a eficaces trabajadores mexicanos y “dreamers” y mantener refugiado allá a César Duarte.



También desplegaremos una estrategia de defensa legal para obligar al cumplimiento de los convenios, mediante una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que plantee no sólo cómo el incumplimiento de estos convenios nos afecta nuestra competencia y por lo tanto merma la realización objetivos y acciones específicas de nuestra función, sino también y esto será sin duda lo más importante de esa controversia, es cómo ese incumplimiento se ha colocado de manera pública, lo cual tenemos debidamente certificado, como un mecanismo para impedir el combate a la corrupción y a la impunidad.



También realizaremos varias solicitudes de información sobre los convenios y las transferencias de recursos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha realizado a las demás entidades federativas para demostrar el trato inequitativo e injusto para Chihuahua.



Y nadie se preocupe por favor, por el funcionamiento de nuestro gobierno! Seguiremos cumpliendo puntualmente con todas nuestras tareas, por supuesto que no vamos a despedir a nadie en el gobierno de Chihuahua, ningún trabajador perderá por esto su trabajo. Vamos a seguir cumpliendo totalmente con todas nuestras tareas y a pesar de esto, a pesar de la represalia y que vamos a tener meses complicados, vamos a hacer muchas más cosas por Chihuahua y los chihuahuenses; vamos a tener mejores servicios, vamos a hacer más obras, vamos a tener más programas. Porque cuando los recursos se administran con honradez, rinden más.



Vamos a reforzar la estrategia en contra de la delincuencia y la inseguridad. Pido a la Fiscalía General del Estado, a todas las corporaciones policiacas del Estado; a los policías investigadores, a los agentes del ministerio público, a los fiscales, a los peritos, a los analistas: vamos a redoblar el trabajo en favor de la seguridad de los chihuahuenses. Ayúdenme y ayuden al pueblo de Chihuahua a darle seguridad a los chihuahuenses y a no permitir que con este problema que tiene años y años acumulado, nos quieran desprestigiar nuestro movimiento. Hay que trabajar más duro para ir por los enemigos de la paz y no dar instrumentos de distracción de lo que será este movimiento nacional por la defensa de la dignidad del pueblo de Chihuahua.



No nos va a faltar dinero. Porque hasta una colecta hacemos, antes que ponernos de rodillas ante el Presidente de la República.

Por supuesto, pero tiene mucha razón Nidia Castorena, lo que ha dicho es de un valor trascendental: esta no es la lucha de un solo hombre, de una mujer, por más echado para adelante o provocador que lo sea, esta tiene que ser una lucha colectiva, incluyente y plural, no puede el gobernador solo, nada puedo si ustedes no están detrás, pero estas manos, estos corazones, estas voces se unen, no habrá poder político, ni económico, ni hacendario, que pueda destruirnos.



No se preocupen, el gobierno continuará con sus trabajos y sus programas. Pero sí anuncio que vamos a redoblar los esfuerzos de austeridad en todas las dependencias del Gobierno para hacer frente a esta represalia. No se va a afectar ningún programa, ningún proyecto de inversión, vamos a hacer todavía un mayor ajuste al cinturón de muchas cosas que ya se estaban volviendo ahí un poquito a aflojar y que necesitamos volver a apretar.



Y vamos a explorar nuevos mecanismos de financiamiento que implican la concurrencia de los sectores público y privado, y que permitan compartir el riesgo y la responsabilidad en proyectos de inversión de largo plazo.



Y apelo sentidamente a la solidaridad de los chihuahuenses, para que cumplan oportunamente con el pago de sus impuestos, de sus derechos y de sus otras contribuciones, para que el Gobierno estatal cuente de forma oportuna con los recursos que requiere para llevar educación, salud, seguridad, infraestructura y desarrollo a todos los chihuahuenses.



Paisanas y paisanos, pueblo libre y soberano de Chihuahua, hoy más que nunca los convoco a estar unidos y unidas para hacer frente a la injusticia y así honrar el legado de nuestros antepasados que nos llaman a ser un estado líder en los cambios históricos de nuestro amado México, así será.



Muchas gracias

14/01/2018