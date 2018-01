Pide Gobernador solidaridad de todo el país con Chihuahua Llama Javier Corral a que el pueblo de México se sume a una movilización amplía y plural para poder acabar con el cáncer de la corrupción política

“Queremos que este movimiento trascienda a Chihuahua y que encontremos la solidaridad de la gente del pueblo de México, queremos que nos acompañen porque nos van a tratar de aislar, estamos siendo embatidos por una operación embustera en medios y la verdad es que van a tratar de aislarnos, de que nos quedemos solos” dijo el Gobernador Javier Corral Jurado.



En entrevista con la periodista Carmen Aristegui, el Gobernador consideró que si Chihuahua se aísla, si se queda solo, será un fracaso de todos porque este es un tema que tiene que ver con el azote del país que es la corrupción política, “es un cáncer que ha destruido la vida nacional durante mucho tiempo y que tiene que tener un fin”.



“Tiene que tener una movilización ciudadana amplia, plural para colocarla centralmente como la preocupación de México. Eso es lo que Chihuahua quiere aportar en este momento”, agregó el mandatario.



Dijo que ojalá realmente el país se mueva porque Chihuahua está en una batalla muy desigual.



“Vean la respuesta de Hacienda ayer, pues esa es la aristocracia hacendaria soberbia, prepotente y mentirosa. ¿Quién les va creer, hombre, lo de las cuentas que se equivocaron? Pues si hasta tenemos certificadas con las instituciones financieras que las cuentas estaban activas, hemos presentado los recibos”, explicó.



Detalló que primero dijeron que no había recursos porque la recaudación se había caído, luego que los números de las cuentas estaban equivocadas, después que querían conocer si se estaba cuestionando el instrumento para transferir esos recursos, luego que querían conocer el alcance de la investigación, y después el estatus jurídico de Isaac Gamboa Lozano, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



“Y hemos dicho que vamos a presentar una controversia constitucional para que nos cumplan el depósito y dicen ahora: bueno, ahora no les vamos a depositar nada porque nos van a presentar una controversia constitucional. ¡Qué barbaridad! ¡Qué escándalo! Es un cinismo brutal pero se han topado con pared, ellos no saben de qué está hecho el pueblo de Chihuahua que ayer salió masivamente a respaldar al gobierno de Chihuahua, al Gobierno del Estado en esta batalla”, señaló.



El Gobernador Javier Corral también respondió a la acusación de Hacienda en el sentido de que pretende extorsionar al Gobierno Federal.



“Qué delicado que salgan a decir que denunciar públicamente una represalia política y que usen el presupuesto público para impedir o condicionar el ejercicio de una facultad como combatir la corrupción es una extorsión, esta declaración del subsecretario define al régimen al que estamos enfrentando, ya están dispuestos a todo, así te dicen en privado, pero no me imaginé que fueran a salir públicamente con esto”.



El Gobernador ahondó en este asunto: “Sabíamos que no nos iban a depositar, no caeremos en negociación que involucre la investigación. ¡No lo voy a hacer! ¡Ni esta ni las que vienen!”.



Enfatizó que la de Chihuahua es una batalla contra la corrupción política que tiene en este momento una represalia del régimen para impedir el ejercicio de esta acción.



“Lo que está sucediendo –indicó– es muy delicado porque esta sucesión de respuestas de la Secretaría de Hacienda, de la aristocracia Hacendaria – que tiene muchos años en el gobierno mexicano dictando en realidad no solamente la política económica sino también ejerciendo medidas de control político – también hoy está tocada por el caso de Chihuahua”.



Dijo que este ha sido un sector de la aristocracia hacendaria mexicana que hasta ahora no se le había tocado, por lo menos exhibiéndolos en estas contradicciones en su manera de responder “grotesca en algunos casos, absurda, verdaderamente ilegal en otros porque han dicho tal cantidad de cosas que define un momento muy delicado del país”.



“En estas personas, las que hemos escuchado, a José Antonio González Anaya, en el subsecretario Galindo, en Messmacher, en estas personas está el cuidado de todos los recursos de la nación y la actuación que han hecho es verdaderamente vergonzosa”, señaló.



Consideró que ese riesgo de que los dineros públicos estén con este tipo de personajes es de la mayor trascendencia y debe de sacudir al país en términos de la consciencia.



“Los 700 millones, la cancelación de estos depósitos por 780 es la represalia. ¿Cuál es el fondo de la cuestión? Que Chihuahua rompió el pacto de impunidad, el pacto de impunidad que atraviesa a muchos niveles de gobierno, a muchos partidos políticos, a poderes de la Unión, a sectores económicos y sociales”, agregó.



Dijo incluso que se puede perseguir a exgobernadores, encarcelarlos, sin romper necesariamente el pacto de impunidad, porque las investigaciones tienen alcances limitados, porque todas se han quedado en lo local.



Señaló que lo que hicieron otros ex gobernadores en sus entidades nunca trascendió el nivel local “esa es la gran mentira y eso es lo que está en el centro en el caso de Chihuahua”, cuya batalla central es el combate a la corrupción.



“Varias de las líneas de investigación y de las carpetas de investigación que se realizan en el estado de Chihuahua están vinculadas al desvío de recursos públicos para pagar campañas políticas locales y nacionales. Y en ese sentido, las investigaciones están abiertas desde hace buen tiempo y han seguido su curso y lo van a seguir porque nosotros no vamos a negociar este tema con nadie”, reiteró el mandatario.



Javier Corral explicó que por eso, en el movimiento que se ha iniciado en Chihuahua se colocó como objetivo esencial exigirle al Presidente Enrique Peña Nieto, al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray y al Procurador General de la República, la inmediata extradición de César Duarte.



Consideró que los tiempos se han operado de manera totalmente distinta en el caso de Chihuahua a lo que ha ocurrido en los temas de Duarte en Veracruz, de Borge en Quintana Roo, o incluso en Tamaulipas.



“No solo eso, ha habido una cooperación de la PGR bueno, hasta dinero le entregaron en un acto público al gobernador Yunes el ex procurador de la República Raúl Cervantes. Hicieron toda una presentación para entregarle un cheque de recuperación de parte de lo robado, un gran acto de combate a la corrupción y a la impunidad”, agregó.



El mandatario estatal elogió el trabajo de los agentes del Ministerio Público, que son fiscales, que no obstante su juventud, tienen un gran conocimiento del juicio oral, que han sido imbatibles, como lo muestra el hecho de que de los 15 imputados, los 15 han sido vinculados a proceso con prisión preventiva.



“Esta calidad de las investigaciones es lo que tiene aterrorizados a José Antonio González Anaya, a Galindo, a Messmacher y me supongo que el propio presidente de la República”, apuntó. 15/01/2018