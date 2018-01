Entrega Gobierno Municipal 100 contenedores de basura a más de 40 escuelas - Se generó una nueva ruta de recolección para dar atención a escuelas de la zona sur y poniente

El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, realizó la entrega de 100 contenedores para basura a 44 escuelas de educación básica, medio superior y superior, con el objetivo de lograr un mejor manejo de los residuos sólidos y evitar así posibles focos de infección dentro de instituciones educativas, en el gimnasio de la Secundaría Federal No. 1; “Guillermo Prado Prado”.



Como parte de las preocupaciones de la administración municipal por garantizar el derecho de las familias chihuahuenses, sobre todo a las niñas, niños y jóvenes, de vivir en una ciudad limpia, se buscó generar los mecanismos necesarios para propiciar el desarrollo en un entorno saludable.



En Chihuahua Capital se producen diariamente 1,300 toneladas de basura, lo mismo que en ciudades como Monterrey, la cual es más grande que la capital del estado, derivado a que por cada habitante se produce más de un kilo de basura. La gran mayoría de estos residuos son plásticos, los cuales no son reciclados y que tardan más de 500 años en descomponerse, por lo cual el Gobierno Municipal decidió emprender acciones para amortizar el impacto ambiental y crear conciencia entre los alumnos de las diferentes instituciones educativas.





“Por eso quisimos apoyar a las escuelas con estos contenedores, para reducir los riesgos de que contraiga alguna enfermedad y para que su escuela pueda lucir más limpia y ordenada, de esta forma colaboramos a que ustedes puedan estudiar en un espacio agradable y digno”, expresó la alcaldesa, María Eugenia Campos Galván.



Entre las escuelas e instituciones que recibieron de manera simbólica un vale para un contenedor se encuentran el jardín de niños Francisco R. Almada de la colonia Mármol III, el jardín de niños México 91 de la colonia Villa Juárez, la escuela primaria No. 24 de Cumbres del Sur, la escuela primaria Sor Juan Inés de la Cruz de Vistas de Cerro Grande, la Secundaria Federal No. 1, así como el Colegio de Bachilleres Plantel No. 2 de la colonia Santa Rosa.



Estos dispositivos tienen una capacidad de 1.5 metros cúbicos de alta tecnología, los cuales tienen una gran resistencia al uso cotidiano y que fueron fabricados en un 60 por ciento por material reciclado, los cuales incluyen cubierta, así como un sistema especial de levante. Estos dispositivos serán repartidos no solo a escuelas, sino también a la V Zona Militar, la Fuerza Aérea, el Hospital de Salud Mental, así como instituciones religiosas y las diferentes dependencias municipales.





Cabe destacar que como acciones complementarias a la entrega de contenedores, se creó una nueva ruta de recolección de basura para la atención a las cerca de 200 escuelas de la zona sur y poniente, para de esta manera retirar la basura que se genera por el alumnado. 15/01/2018