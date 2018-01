Exhorta Protección Civil Municipal a tomar precauciones ante descenso de temperatura - Se pronostican bajas temperaturas durante martes y miércoles

El coordinador de Protección Civil Municipal, Héctor Tarango Cereceres, informó que para las próximas 48 horas, se prevé un descenso en las temperaturas, por lo que se exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones correspondientes.



Señaló que se prevén temperaturas de frías a muy frías durante la mañana y noche de este martes 16, las cuales pueden registrarse entre los menos 4 grados centígrados a menos 5 grados, así como una máxima de 9 grados centígrados.



Asimismo, indicó que para el miércoles 17, la mínima se mantendrá en números negativos, pues se proyecta que esta oscile entre los menos 2 grados centígrados, con una máxima cercana a los 12 grados centígrados.



Por tal motivo, Tarango Cereceres señaló necesario no exponerse a cambios bruscos de temperatura, usar ropa adecuada para el frío, tener precaución con los calefactores que se utilizan en el hogar; si este es de gas corroborar que este no tenga fugas en las líneas así como en el regulador, además de no tener el tanque de gas al interior del domicilio.



En caso de utilizar calefactores de leña u otro combustible, es necesario no tener cerca de los aparatos material flamable o el combustible, ya que con la temperatura puede generarse un incendio. De igual manera, recomendó contar con una o dos ventanas abiertas por lo menos 15 centímetros al momento de tener los calefactores encendidos, a fin de evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.



Finalmente, el titular de Protección Civil Municipal exhortó a la ciudadanía a tomar las medidas necesarias para hacer frente a las condiciones climáticas y mantenerse pendiente de los comunicados de las autoridades, así como reportar al número único de emergencias 911, cualquier situación que requiera la intervención de las autoridades, además de poner a disposición a la población en general el número telefónico de Protección Civil Municipal; 4-83-34-11, en el cual podrán reportar cualquier situación de riesgo. 15/01/2018