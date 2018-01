Certifica DIF estatal a 4 familias chihuahuenses en el programa “Familias de Puertas Abiertas” - Las primeras que trabajarán con el programa de acogimiento familiar en el estado

En un evento protocolario, el día de hoy se entregaron las primeras cuatro certificaciones y asignaciones de acogimiento familiar en el estado para menores en custodia por situación de riesgo, derivado del programa impulsado por el DIF Estatal de Chihuahua con la Asociación Internacional “LightShine” Esperanza de Vida A.C.



Cuatro menores tutelados por el estado estarán bajo los cuidados y las atenciones de una familia de manera temporal, mientras se resuelve su situación legal.



“Familia de puertas abiertas” es un programa que por primera vez es implementado en el país por parte de un estado, Chihuahua hace la diferencia y le apuesta a que es mejor el entorno familiar para las y los menores para su desarrollo en sus primeros años de vida.

La presidenta del DIF Estatal, Cinthia Aideé Chavira Gamboa encabezó esta mañana el evento en el que estuvieron representantes de la Institución, la directora general del DIF Estatal, María Isabel Barraza Pak; el procurador de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, César Enrique Juárez; el secretario de Desarrollo Social, Víctor Quintana Silveyra como representante del C. Gobernador del Estado de Chihuahua; el director de LightShine, Christopher Sean Nickerson; el coordinador de Abogacía e Incidencia RELAF Argentina, Federico Kapustiansky; la representante de UNICEF, Dora Giusti y la diputada Blanca Gámez, quienes fueron testigos de la asignación de las niñas y niños a sus nuevas familias temporales.



“Estamos verdaderamente contentos de estar aquí, de finalizar un profundo proceso con el cual hemos estado caminando a lo largo de los meses anteriores; es en verdad un trabajo incansable en el que el Gobierno del Estado, el DIF Estatal, a través de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, han realizado. Hemos visto como han puesto empeño los funcionarios que nos han estado atendiendo a cada instante, cada prueba, cada entrevista y cada minuto que ellos han puesto de su parte de una manera profesional, ética y responsable”, mencionó Diego Flores Villalobos, representante de las familias de acogimiento, agradeciendo por la oportunidad que les han dado como familia para acompañar a uno de los menores.



Cinthia Chavira agradeció a las instituciones involucradas por el acompañamiento técnico en el proyecto: “Agradezco muy particularmente a las primeras cuatro familias que en un acto que trata de generosidad y de solidaridad, hacen posible que demos el primero de los que anhelamos y trabajaremos por que sean muchos pasos en favor de nuestras niñas y nuestros niños que pertenecen a familias que por diversas razones no han podido, no han sabido o simplemente, no han querido asumir la responsabilidad de guiar, acoger y cuidar a nuestras niñas y niños”.



“Esas niñas y esos niños necesitan vínculos de amor, necesitan desarrollar un sentido de pertenencia que solamente la familia que en este marco les puede garantizar y hoy de eso trata esta reunión, de ese siguiente paso y por ello estamos muy agradecidos”, señaló.

Finalizó diciendo que Chihuahua tiene esa vocación, es generoso, solidario y “aspiramos a que en virtud de esa vocación que tienen los chihuahuenses, seamos capaces de acrecentar este programa que hoy rinde su primer fruto”.

16/01/2018