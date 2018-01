Agenda Cultural del ICM

Inauguración de exposición fotográfica “Imperios de Arena y Plata” de Luis Pegut

-Centro de Desarrollo Cultural (Independencia y Libertad)

-24 de enero de 2018 a las 19:30 horas.



CONVOCATORIAS Y PROGRAMAS

ESQUINA BENJAMIN FRANKLIN

-Instalaciones de la Mediateca Municipal (Teófilo Borunda 1617, Col. Centro)

-Proyección documental Martin Luther King “King-Man of peace in a time of war”

-Miércoles 24 de enero a las 6 de la tarde

-Informes al 4154097.



“CONVERSATION CLUB” DE LA ESQUINA BENJAMIN FRANKLIN

-Instalaciones de la Mediateca Municipal (Teófilo Borunda 1617, Col. Centro)

-Adultos, todos los martes de 4 a 6 de la tarde.

-Jóvenes, todos los jueves de 4 a 6 de la tarde.

-Informes al 4154097



CÍRCULO DE LECTURA DE LA ESQUINA BENJAMIN FRANKLIN

-Instalaciones de la Mediateca Municipal (Teófilo Borunda 1617, Col. Centro)

-Libro seleccionado: Matar a un ruiseñor

-Los días 15, 22 y 29 de enero a las 6 de la tarde.

-Informes al 4154097



SESIÓN DE ESCUCHA DE LA FONOTECA

-Instalaciones de la Mediateca Municipal (Teófilo Borunda 1617, Col. Centro)

-Informes al 4155257

-Jueves 18 de enero a las 6 de la tarde. 16/01/2018