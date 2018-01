Realizan primera reunión de egresados de la UT de Paquimé

Casas Grandes, Chih.- Con una nutrida participación de ex alumnas y ex alumnos, la Universidad Tecnológica de Paquimé realizó su primera reunión de egresados de la institución.



El encuentro estuvo liderado por la Directora de Vinculación, Ana Elisa López, así como por la Coordinadora de Seguimiento de Egresados y Servicios Tecnológicos, Lizbeth Carrillo.



Durante la reunión, se informó sobre las acciones que realiza la institución para dar seguimiento a sus exalumnos, entre las cuales destaca la elaboración de una base de datos para mantener un contacto permanente con los mismos y de esa manera brindarles información sobre actividades académicas y profesionales de su interés.



Asimismo, se abordó el asunto de la bolsa de trabajo con la que cuenta la Universidad Tecnológica de Paquimé, así como lo relacionado con el esquema de Educación Continua y la importancia que tiene hoy en día en el crecimiento profesional.



De la misma manera, se llevó a cabo una exposición sobre las acciones más recientes realizadas por la institución y los principales proyectos que se pondrán en marcha durante el 2018, todo en busca de lograr un crecimiento no solamente para los actuales estudiantes, sino que también representará una oportunidad para sus egresados y su enriquecimiento profesional.



De igual manera, se informó sobre los diversos programas de becas para estudiar un posgrado en el extranjero, en el cual varios estudiantes mostraron interés.



Con la finalidad de conocer sus necesidades, se aplicó una encuesta final a los egresados, con la finalidad de identificar los diversos cursos que se les puede ofertar como parte de Educación Continua y así poder actualizar sus datos, entre los cuales destacaron varios con puestos importantes en diversas organizaciones de renombre a nivel local y regional. 17/01/2018