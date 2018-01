¡Ah Chihuahua! | Juaritos | Deportes | Zona S.P.M. | Espectáculos | Oficialmente | Perfiles | Rincón Geek | El Tercer Ojo | El Privado | Los Digitalizados | Insólito | Inicio | El Clima en Chihuahua: Frío Máxima 7° Mínima -3° Jueves 18 de Enero Chihuahua se suma al autoabastecimiento eléctrico con la energía solar fotovoltaica Una de las más prometedoras, Renovable, no contaminante y disponible en todo el planeta

Curso los días 9 y 10 de febrero en Chihuahua capital: En Juárez el 23 y 24 de febrero



Millones de seres humanos en todo el mundo se abastecen de electricidad por medio de energías renovables como la solar, por ello, la humanidad se dispone a acelerar la transición hacia una economía baja en carbono, consciente de la finitud de los combustibles fósiles y de sus efectos perjudiciales para el medio ambiente, como causa principal del calentamiento global.



En cambio, las condiciones para el desarrollo de la energía solar, que es una fuente inagotable y renovable, que se obtiene por medio de paneles y espejos, son óptimas: cada hora, el sol arroja sobre la Tierra más energía –en forma de luz y calor- suficiente para cubrir las necesidades globales de un año completo. Necesidades energéticas que la radiación solar podría satisfacer 4 mil veces cada año.



La energía solar goza de numerosos beneficios que la sitúan como una de las más prometedoras. Renovable, no contaminante y disponible en todo el planeta, contribuye al desarrollo sostenible y a la generación de empleo en las zonas en que se implanta





En su compromiso con el desarrollo económico y con la preservación del medio ambiente, Promoviendo un Entorno de Desarrollo Ecológico (PRENDE A.C.) realizará los días 9 y 10 de febrero del presente año, en la ciudad de Chihuahua y los días 23 y 24 del mismo mes en Ciudad Juárez, el curso “Energía Solar Fotovoltaica” en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde.



El principal objetivo, es dar a conocer las técnicas y mecanismos para producir la energía que vamos a consumir de una forma renovable, y así poder ser autosuficientes e independientes de la red eléctrica general, para abastecer nuestros consumos, generando una mejora económica y contribuyendo de esta manera con el medio ambiente.



La Unión of Concerned Scientists sostiene que solo 18 días de irradiación solar sobre la Tierra, contienen la misma cantidad de energía que la acumulada por todas las reservas mundiales de carbón, petróleo y gas natural. La energía solar es la producida por la luz –energía fotovoltaica- o el calor del sol –termosolar- para la generación de electricidad o la producción de calor. Inagotable y renovable, pues procede del sol, se obtiene por medio de paneles y espejos.



Las células solares fotovoltaicas convierten la luz del sol directamente en electricidad por el llamado efecto fotoeléctrico, por el cual determinados materiales son capaces de absorber fotones (partículas lumínicas) y liberar electrones, generando una corriente eléctrica. Por otro lado, los colectores solares térmicos usan paneles o espejos para absorber y concentrar el calor solar, transferirlo a un fluido y conducirlo por tuberías para su aprovechamiento en edificios e instalaciones o también para la producción de electricidad (solar termoeléctrica).





En este curso se darán a conocer a detalle la tecnología y la economía de los Sistemas Solares Fotovoltaicos, con la información sobre la operación y la ingeniería práctica para sistemas que usan células solares y módulos en donde se cubrirán consideraciones mecánicas, eléctricas y económicas solares. El cupo es limitado a 20 personas por evento, para lograr un mejor aprovechamiento, y está dirigido a ingenieros, arquitectos o carreras afines, así como al público en general.



El beneficio por generar electricidad usando paneles solares, económicamente hablando, es directo para las personas que consumen-demandan más de los Kw/h mensuales que CFE ofrece como tarifas subsidiadas y que dependen de cada zona.



Las facturas en tarifas DAC se pueden reducir hasta en 90% o más dependiendo de cada caso, y el objetivo es mejorar los niveles de confort de los habitantes de cada vivienda, al aprovechar las tarifas subsidiadas y pagando lo menos posible por esa cobertura, al combinar a un pequeño productor con la Comisión Federal de Electricidad, al instalar PANELES SOLARES.





Al concluir el curso, usted podrá iniciar si así lo desea, su propia empresa, ya sea como proveedor de paneles solares o como instalador. Para mayores informes comunicarse al teléfono 614 4136062, al celular 614.160.44.25, o al correo prendeac@gmail.com 17/01/2018

