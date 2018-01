En el PRI hay espacios para todos los militantes, sectores y organizaciones: delegado del CEN *Más que repartir, se trata de abrir espacios a hombres y mujeres de acuerdo a su trabajo, con reconocidos perfiles”, dijo Sofío Ramírez Hernández

*Mi tarea y la de la dirigencia estatal, es escucharlos a todos; es coadyuvar en el esfuerzo, es apostarle al desarrollo y a la buena organización de las campañas a través de la estructura que tenemos”, explicó.

*Las mujeres y los jóvenes son claves en la vida generacional del PRI, opinó Sofío Ramírez

Cd. Juárez, Chih.- En el Partido Revolucionario Institucional los jóvenes y las mujeres tienen las puertas abiertas; su participación es importante y trascendental para la vida de este instituto político, precisó Sofío Ramírez Hernández, delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, para el estado de Chihuahua.



Por eso reiteró que en el Partido todos tienen cabida y explicó que la Comisión Política Permanente, integrada por los sectores y organizaciones, aprobó la lista para diputaciones locales por la vía plurinominal.



Negó se haya dado la decisión vertical, sino que fue horizontal conforme a los procedimientos y lineamientos del PRI. “Reitero que en el Partido se va a seguir estableciendo la apertura y participación de todos.”



Sofío Ramírez dijo que esta elección abrirá para el Revolucionario Institucional más de 800 espacios y, sus candidatos serán los representantes de los sectores, organizaciones, grupos y liderazgos.



“Tenemos la responsabilidad de representación política que el Partido otorga a sus militantes y sus cuadros. En todos estos caben todos. Más que repartir se trata de espacios que ocuparán hombres y mujeres de acuerdo a su trabajo, con reconocidos perfiles”.



“Un delegado no viene aquí a repartir candidaturas; mi tarea y la de la dirigencia estatal, es escucharlos a todos; es coadyuvar en el esfuerzo, es apostarle al desarrollo y a la buena organización de las campañas a través de la estructura que tenemos”, explicó.



Durante su primera gira de trabajo que sostuvo con la militancia priista en esta frontera, el senador guerrerense se reunió con la senadora Lilia Merodio, con la diputada federal Adriana Terrazas, con el presidente del Comité Municipal Oscar René Nieto y demás liderazgos.



Ahí mencionó que en el tricolor los jóvenes tienen esperanza, espacios y las puertas abiertas. El trabajo que realizan, les permite tener la oportunidad de ser los subsiguientes relevos generacionales.



Habló de las mujeres, y opinó que en el PRI representan la alegría. “No hay elección que no se gane si no es con el voto mayoritario de ustedes. Son las que le ponen la pasión y la motivación en las campañas”.



Ramírez Hernández agregó que las mujeres no sólo deben tener espacios en la familia, en la sociedad civil, sino que también la tienen en la vida política, donde ya han logrado obtener importantes posiciones en las estructuras gubernamentales.



El recién electo delegado nacional para la entidad de Chihuahua, pidió a la militancia no caer en el juego de unos cuantos que sólo buscan desacreditar al Partido y que le apuestan a la desunión. 17/01/2018