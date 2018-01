Anuncio de extradición de Duarte fue por presión de Corral: Gabriel Garcia Cantú

El Diputado del PAN en el Congreso del estado, Gabriel Garcia Cantú indicó que el anuncio realizado el día de ayer por la Procuraduría General de la República (PGR), en el que se está preparando la orden de extradición de César Duarte, obedece a la presión ejercida por el gobernador Javier Corral y la sociedad civil que se unió a esta demanda.



“Es un logro importante del gobernador Javier Corral y de la sociedad chihuahuense, que a base de presión el gobierno federal está cediendo en esta demanda, sin embargo, debemos de esperar, no bajar la guardia y seguir apoyando porque se puede hacer un proceso en el que no se tomen en cuenta todos los delitos que cometió (César Duarte) como ocurrió con Javier Duarte”, apuntó el legislador.



Mencionó que la PGR solicitará la extradición del exgobernador de Chihuahua solamente por tres órdenes de aprehensión de 11 causas penales, por lo que considera que el proceso puede esconder una trampa, ya que una vez trasladado César Duarte a México, sólo se le podrá sentenciar por los delitos presentados en la extradición.



“Es muy importante no caer en el engaño y exigir un proceso justo en el que se siente un precedente a la altura de los delitos que cometió César Duarte, ni más ni menos”, señaló. 18/01/2018