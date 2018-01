Pide Laura Marín que donen bienes que tengan relación con hechos delictivos

La Presidenta de la comisión de Justicia Laura Marín dio a conocer en Congreso del Estado que los bienes que tienen relación con hechos delictivos muchas veces no tienen destino alguno y que son decomisados y asegurados por la comisión de algún delito como lo son artículos de limpieza, por ejemplo.



Mediante esta petición, la diputada del PAN solicita que se cree una comisión dentro de las Fiscalías de Zona dependientes de la General del Estado y que supervise y administre el destino de todos estos bienes para que sean donados a instituciones públicas como privadas.



Cabe mencionar que estos bienes como artículos del hogar, de limpieza, barandales y una gran cantidad que en su mayoría no son reclamados.



Como bien podemos darnos cuenta, la integración de la comisión es un tanto burocrática y además centralizada, tomando en cuenta la carga laboral con la que cuenta quienes pertenecen a ella, además de la temporalidad de sus sesiones. Esto ha ocasionado que no se puede disponer de una forma eficiente de estos bienes y por consecuente ha permitido el acumulo de bienes que han causado abandono.



Sin embargo, esto ha creado un caos en las instalaciones de fiscalía, toda vez que se está disponiendo de espacios para poder resguardar estos bienes, espacios que bien pudieran ser utilizados para otro tipo de actividades, como salas de entrevistas, etc, detalló Laura Marín.



Por lo anterior, la suscrita considera importante la permanencia de la comisión, empero en lugar de ser una comisión a nivel estado, se propone que existan comisiones en cada una de las fiscalías de Distrito por zona, para agilizar los procesos e inclusive estar en posibilidades de reunirse en lugar de cada seis meses cada tres meses. 19/01/2018