Invitan al TSJ a participar en la promoción y difusión de la cultura de la transparencia en la función pública: Blanca Gámez

La Diputación Permanente del Poder Legislativo Estatal invitó al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a que coadyuve en los trabajos de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública de esta Soberanía, a fin de buscar mecanismos eficaces para promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a la información pública, la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas del Poder Judicial del Estado y conocer los logros obtenidos y desafíos que ese Poder debe enfrentar para que las y los justiciables accedan a procedimientos donde haya respeto absoluto de los derechos humanos.



Lo anterior, luego de la propuesta presentada por la Diputada Blanca Gámez, en la sesión de la Diputación Permanente celebrada este viernes.



En su exposición la legisladora detalló que a raíz de la entrada en vigor el 12 de junio de 2002 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso de Información, es que hoy se puede conocer en qué se usan nuestros impuestos, cuántas camionetas se compraron, o bien cuánto se gastó en publicidad oficial.



Sin embargo, dijo, esta transparencia se ha enfocado principalmente en el Poder Ejecutivo, a lo que se denomina “Gobierno Abierto”; en el mismo orden de ideas, la exigencia de la sociedad ha llevado a la apertura del Poder Legislativo mediante el concepto de “Parlamento Abierto”, sin embargo, en lo referente al Poder Judicial, los pasos que se han dado en materia de transparencia, no han sido suficientes para transformar el sistema de impartición de justicia.



En los últimos tres años un tema fundamental ha sido cómo combatir la corrupción y se han establecido mecanismos a través del sistema anticorrupción, aún en proceso, pero en estas soluciones aún no incluyen una parte fundamental que el Estado debe garantizar, y es la justicia.



Afirmó la diputada del PAN, que se han realizado, en coadyuvancia con el Poder Judicial del Estado, reformas y adecuaciones normativas para crear órganos y hacer más eficaz la función jurisdiccional; se ha fortalecido su presupuesto y; se ha dado cumplimiento a las obligaciones en materia de transparencia en el Poder Judicial; sin embargo, la percepción de las personas es distinta.



“Todo lo anterior, no es con la finalidad de cambiar la percepción la población, sino de coadyuvar como órgano del Estado, a que el Poder Judicial esté en aptitud de garantizar una administración de justicia, pronta, expedita, imparcial y garante de derechos humanos”, concluyó la Diputada Gámez Gutiérrez. 19/01/2018