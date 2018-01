Chihuahuenses podrán defender su patrimonio por ampliación de la Legitima Defensa: Villarreal

El coordinador de la bancada del PAN Jesús Villarreal expuso en Congreso del Estado que, si bien es cierto que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho, este concepto de “Legítima Defensa” es vista como una excluyente del delito



Esto encuentra su definición como una circunstancia necesaria utilizada por un agente el cual, en aras de la protección de su vida, familia, propiedades y posesiones, ejecuta un acto protector en contra de un agresor pudiendo o no producir un daño, lesión o privación de la vida.



Mediante este tema, el diputado del PAN expone que es necesario replantear este tema del código penal, ya que urge la necesidad de enlazar los aspectos como los daños, lesiones, o incluso la privación de la vida en ejercicio de la legitima defensa, la cual no se encuentra del todo clara en nuestra legislación y deja no solo al árbitro del órgano investigador y al propio juzgador la posibilidad de analizar y decretar si efectivamente existió legítima defensa o exceso de la misma, en cuyo caso podría ser acreedor de una pena privativa de la libertad de hasta una cuarta parte de delito que trate.



Agregó Villarreal que: “Las causas que excluyen el delito se resolverán de oficio, en cualquier etapa del procedimiento. El Ministerio Público podrá resolverlas desde el inicio de la investigación si cuenta con los elementos para hacerlo”. 19/01/2018