Alerta Seguridad Pública sobre extorsiones telefónicas Siga las recomendaciones y dé aviso inmediato a la línea de emergencias 9-1-1 para evitar convertirse en víctima de estos hampones

La Dirección de Seguridad Pública Municipal exhorta a los chihuahuenses a hacer caso omiso y reportar de inmediato al teléfono de emergencias 9-1-1, cualquier intento de extorsión o engaño que sea realizado vía telefónica, esto luego de que el día de ayer una mujer recibiera una llamada en la cual le exigían 5 depósitos para liberar a su padre de un supuesto problema vial que no existía.



La extorsión se produce cuando alguien, a través de engaños busca obtener de otra u otras, algún beneficio, normalmente de tipo lucrativo. Generalmente, para conseguir su propósito el extorsionador recurre a la violencia o algún tipo de intimidación y por medio de la mentira contra la persona extorsionada. Puede presentarse por varios canales, pero la forma más recurrente es por vía telefónica.



En la mayoría de los casos los extorsionadores suelen utilizar artimañas verbales para engañar a las víctimas y convencerlas de realizar depósitos, o incluso dejar dinero en puntos específicos, a cambio de no provocar daño a algún ser querido o a sus bienes materiales, sin embargo en la mayoría de los casos no existe tal situación; lo único que buscan es intimidar y hacer que la persona ceda a sus peticiones y obtener el capital.



En este sentido es importante que las personas que reciban llamadas dudosas exigiendo dinero por cualesquier situación, den parte a la autoridad de inmediato, a través de la línea 9-1-1 o de la aplicación Marca el cambio.



Recomendaciones:



Si recibe una llamada de este tipo, guarde la calma

No proporcione información personal

Cuelgue de inmediato el teléfono

Pida ayuda a la línea de emergencias 9-1-1

Localice a su familiar y asegúrese que esté bien

No salga del domicilio hasta que llegue la policía

Dialogue con su familia sobre esto para evitar que ellos caigan en el juego 20/01/2018