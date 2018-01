Los priistas en lugar de atacar debieran exigir a su presidente Peña estos recursos: Liliana Ibarra

La diputada del PAN Liliana Ibarra que estuvo presente en la caravana de la dignidad realizada por el gobernador Javier Corral, indicó que este tipo de respuestas son las que merece el gobierno federal, porque el priismo dejo un Estado en cuestiones lamentables economicamente hablando, pero ahora el descaro total al atacar al gobierno de Javier Corral por exigir los recursos y no es el PRI para pedir que este dinero de 780 millones sean entregados a los chihuahuenses.



“Vemos como todos los priistas se muestran dignos y hasta ofendidos porque el gobernador exige que se le entreguen recursos en bien de los chihuahuenses y no para un partido”.



Nos encontramos en una segunda revolución pero de las ideas y no de las armas, porque estamos dispuestos a trabajar y exigir lo que los chihuahuenses necesitan, añadió Ibarra. 20/01/2018