Hacienda quiso saber el alcance la investigación y pedirla a modo: Villarreal GPPAN junto con el alcalde de Meoqui reciben caravanas por la dignidad

El coordinador de la fracción del PAN Jesús Villarreal estuvo presente en la caravana por la dignidad en su llegada a la ciudad de Meoqui.



Villarreal comentó que es importante estar con el gobernador de Chihuahua apoyandolo en esta noble causa, porque la corrupción no se debe callar y hay que combatirla desde todos los frentes. La federación no debe tener este tipo de represalias, porque lo pedido no es una dádiva de ellos,

porque es asi como lo están viendo, externo el diputado del PAN, porque lo que se está haciendo es combatir la corrupción que imperaba en el Estado.



Villarreal mencionó que es importante saber lo que dice el gobernador, que la petición del secretario de Hacienda era precisamente conocer el alcance de la investigación sobre la corrupción que tenía el Estado de Chihuahua con el CEN del PRI, y con ello hacer una especie de negociación y que se investigara a modo.



El presidente municipal de Meoqui Ismael Perez Pavia avaló las acciones que ha emprendido el gobernador de Chihuahua, porque resaltó que el Estado es uno de los más endeudados de la república y aun asi la federación deja de mandar los recursos que son de todos los chihuahuenses.



Invitó el alcalde para que los acompañaran desde el vado de Meoqui a las 9am hasta Delicias en esta caravana realizada por el gobernador de Chihuahua.

21/01/2018