Chihuahua exhibirá uso discrecional y destino de fondos que controla Hacienda Como parte de la estrategia para avanzar hacia un federalismo más justo, se harán solicitudes de información a la SHCP sobre recursos extraordinarios entregados a todos los estados, anuncia el Gobernador al arranque de la Caravana por la Dignidad

El Gobierno de Chihuahua solicitará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la información correspondiente a los convenios para la entrega de recursos extraordinarios a los estados desde 2015, a fin de que las instituciones interesadas en cada entidad federativa puedan darles seguimiento y conocer qué utilización que se dio a ese dinero.



“Vamos a formular una solicitud de información a la SHCP para que se dé a conocer la manera en que se ha distribuido este fondo de saneamiento financiero, que se den a conocer todos y cada uno de los convenios que se firmaron en diciembre y enero, pero no solo los del cierre 2017, nos interesa tener la información de los convenios para el cierre de diciembre de 2015 y los convenios extraordinarios de febrero de 2016 no solamente de Chihuahua, sino con los demás estados del país”, declaró el Gobernador en rueda de prensa.



Al término del evento de inicio de la Caravana por la Dignidad de Chihuahua en Ciudad Juárez, el titular del Ejecutivo estatal explicó que se trata de conocer los criterios de distribución entre unos estados y otros, para dar seguimiento por parte de las entidades federativas, de la ciudadanía de esos estados, al destino que dieron esas entidades a los fondos extraordinarios.



Uno de los objetivos de la Caravana es obligar a Hacienda a que cumpla los convenios que firmó con Chihuahua en diciembre de 2017, para la transferencia de 780 millones de pesos, más otros 120 millones que se habían comprometido para enero de este año, para un total de 900 millones de pesos.



El Gobernador adelantó que si el Gobierno de la República no quisiera brindar esa información, se recurrirá a las instancias legales que sean necesarias, como el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), a fin de que los mexicanos tengan claridad de cómo se han manejado estos recursos.



Sobre el financiamiento de la Caravana por la Dignidad, precisó que se abrieron cuatro cuentas para recibir los donativos de particulares para captar recursos, además de lo que destinará el Gobierno del Estado, considerando que es una de las mejores inversiones que se pueden hacer en el combate a la corrupción y a la impunidad, y en la lucha por un federalismo más justo para los estados.



Por lo anterior, dijo que será una mezcla de recursos público-privados e invitó a las personas que quieran contribuir, a que lo hagan.



En torno a los cuestionamientos de que el gobernador de Chihuahua busca una candidatura presidencial con esta Caravana, enfatizó que no es posible argumentar eso, toda vez que ya se cerró el límite constitucional para registrarse y el 2024 está muy lejos.



El mandatario reiteró que este movimiento lo iniciaron el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de SHCP, José Antonio González Anaya, al retenerle los recursos a Chihuahua: “Nosotros hemos encauzado la oportunidad, ni queríamos ni buscamos esta confrontación, pero la aristocracia de Hacienda está ensoberbecida, no solamente han hundido al país en la miseria, ahora son el brazo armado del PRI para controlar al país”, expresó.



Javier Corral señaló que al gobierno de Estados Unidos le pide que en cuanto esté presentada la solicitud de extradición de César Duarte, lo detengan de inmediato, para que se pueda desarrollar el juicio de extradición y permitan a los tribunales de Chihuahua, iniciar el juicio penal en contra del ex gobernador. “Que colaboren con el pueblo de Chihuahua para uno de los valores más importantes, que es el estado de derecho”, puntualizó.



Por último, adelantó que la siguiente semana se presentará la controversia constitucional contra la SHCP, porque están incumpliendo los convenios de entrega de 900 millones de pesos, lo cual merma las finanzas de Chihuahua.

20/01/2018