Mensaje completo del gobernador Javier Corral Jurado en el arranque de la Caravana por la Dignidad

Cd. Juárez, Chih. (Especial).- Muchas gracias por estar aquí, por estar con esta presencia tan vigorosa y tan esperanzadora no solamente para Chihuahua sino para todo México porque desde aquí, desde este girón de la patria renace la esperanza de México en una verdadera transformación no solo política sino social y económica de México.



Estamos iniciando un gran movimiento, estamos efectivamente iniciando una nueva revolución pero esta no se librará con las armas ni con caudillos porque esta que estamos iniciando es la revolución de las conciencias, es una revolución que busca entusiasmar al país y concientizarlo de una batalla que Chihuahua libra por su dignidad frente al centralismo fiscal que lo atropella pero también en contra de uno de los azotes que más lastiman la vida del país que es la corrupción política y la impunidad.



Ese es el vigor, ese es el corazón, es el alma de la lucha del pueblo de Chihuahua que inicia hoy en este límite entre dos mundos, entre dos fronteras, entre dos países, un movimiento de dignidad, de respeto a la soberanía del pueblo de Chihuahua.



Puntuales hemos iniciado la Caravana por la Dignidad Nacional, es la defensa de un ideal que el pueblo de Chihuahua ha sumado, ha tenido para hacerse respetar por el orden federal en dos sentidos: en su exigencia de justicia en torno del proceso de extradición efectiva del ex gobernador César Duarte y la exigencia de que cese la represalia de la aristocracia de Hacienda que hace del presupuesto público no solo un instrumento por el control político, para el sometimiento de gobernadores, de presidentes municipales, de secretarios de Estado incluso, sino ahora peor un mecanismo para impedir el combate de la corrupción y el combate de la impunidad.



Vamos a recorrer más de 2 mil kilómetros a lo largo de la parte norte del país hasta el centro de la República Mexicana. Llegaremos a la Ciudad de México.



Quiero anunciar que se ha conformado de manera amplia, representativa la misión chihuahuense que será la caravana permanente en representación del pueblo de Chihuahua a la Ciudad de México.



Están listos para iniciar, estamos listos para iniciar desde Ciudad Juárez un contingente de 250 chihuahuenses que inician hoy; estamos seguros que a lo largo del recorrido vamos a sumar a mucha gente y por supuesto desde ahora anunciamos que vamos a disponer de los medios de transporte que sean necesarios para sumar la solidaridad no solo de otros ciudadanos de Chihuahua a lo largo del recorrido en nuestro territorio sino también cuando pasemos por otras entidades.



Porque la caravana que hoy inicia, parte de Juárez, ha partido de este Puente Internacional de las Américas, que ha sido también espacio y escenario de memorables gestas de Ciudad Juárez en favor de la democracia, en favor de la libertad, en contra del centralismo fiscal.



Vamos a estar en el estado de Durango el jueves 25. Vamos a pasar primero por la ciudad de Chihuahua, el día de hoy llegaremos allá; mañana estaremos también en la ciudad de Chihuahua y luego iremos a Meoqui, a Delicias, a Camargo, a Parral y Jiménez.



El jueves 25 la caravana entrara a Gómez Palacio en Durango; el viernes 26 estará en Torreón; el sábado 27 estaremos en Saltillo y en Monterrey; el domingo 28 en Zacatecas y en Aguascalientes; el lunes 29, en San Luis Potosí; el martes 30 en León, Guanajuato; el miércoles 31 en Tepic, Nayarit; el jueves primero en Guadalajara, Jalisco; El viernes 2 en Morelia, Michoacán; el sábado 3 en Cuernavaca, Morelos y el domingo 4 entraremos victoriosos a la Ciudad de México.



Dos reclamos, dos exigencias de dos grandes males que han detenido el desarrollo no solo económico sino social, educativo, cultural, político de México: romper en serio el pacto de impunidad, ese sistema de tapaderas y de complicidades que no combate en serio ni hasta sus últimas consecuencias la corrupción política. El pacto de impunidad en donde se cubren unos con otros y se realizan investigaciones con límite, investigaciones que se encapsulan en los estados, como si la corrupción política que se ha propiciado en el país en varias entidades solamente hubiera sido para beneficiar y enriquecer personalmente a los ex gobernadores y sus principales cómplices.



Como si no supiéramos que este régimen corrupto y corruptor se ha perpetrado en el poder desviando recursos públicos para sus fines político electorales. Chihuahua es hoy objeto de la atención nacional porque ha logrado exhibir y con ello, acreditar ante los jueces el modus operandi de la corrupción política, esa que le quita los recursos al pueblo que debieran servir para satisfacer sus necesidades básicas de agua potable, de vivienda, de educación, de salud, de transporte y la han destinado para afianzar las campañas electorales.



El modus operandi de una corrupción política que triangula recursos federales, que los deposita a los estados y éstos los sacan de inmediato para pagar facturas de empresas fantasmas por servicios que jamás ofrecieron.



Es el caso de Chihuahua pero sería ingenuo pensar, como no lo pensamos ni lo suponemos, que lo que hicieron en Chihuahua no lo hicieron en otros estados del país. La diferencia es que nosotros sí lo estamos haciendo y jamás, jamás de los jamases vamos a intercambiar el combate a la corrupción por ninguna cantidad de recursos así nos ofrecieran completo el presupuesto de Chihuahua.



Y por supuesto, que también nuestra exigencia es decir un ya basta a este trato discriminatorio, a este trato diferenciado, a esta sanción permanente a los estados según se comporten con la Federación, según mantengan su relación con el presidente de la República en turno.



Basta al manejo discrecional, faccioso del presupuesto público. Basta al castigo contra Chihuahua y contra el pueblo de Chihuahua por el combate a la corrupción. Vamos a exigir por todas las vías de carácter legal, político, social, comunicacional, internacional que Hacienda transfiera de inmediato los recursos que indebida, que inmoral, que ilegalmente - porque tenemos contratos firmados - ha retenido a Chihuahua como represalia por nuestras investigaciones.



De eso se trata la caravana que hoy inicia desde esta batalladora Ciudad Juárez. Juárez, refugio de la libertad, custodia de la República vuelve a dar testimonio de su sangre guerrera, de sus ideales sagrados, de su mexicanidad. Esta frontera donde se siente lo mexicano, donde realmente se encarna la patria frente al imperio que tantas veces nos despreciara.



A ese pueblo grandioso de los Estados Unidos, más allá de quien hoy encabeza el gobierno de los Estados Unidos, también lo llamamos a la solidaridad, al apoyo, al respaldo a la lucha del pueblo de Chihuahua; los llamamos a ustedes, a la gran nación americana para que den su mirada a este movimiento que emerge esperanzador en la vida de México porque va al problema fundamental de este país que es la corrupción política y los llamamos a conciencia.



Los llamamos para que no den refugio al responsable de la bancarrota y del latrocinio de Chihuahua. No prestigia al gobierno de los Estados Unidos estar anunciando las medidas de deportación a dreamers, a trabajadores mexicanos y mantener refugiado al responsable del latrocinio de Chihuahua.



Amigas y amigos de Ciudad Juárez gracias por su respaldo, por su solidaridad. Gracias por esta alegría y también por este valor. Sepan y sientan que estamos iniciando una nueva etapa en la historia de México. Vamos a escribir una página fundamental en la lucha contra el centralismo fiscal.



Gracias a todos los que están aquí acompañándonos. Gracias por supuesto a nuestro alcalde Alejandro Loaeza por su solidaridad, por su apoyo, por su respaldo; gracias a los miembros del Ayuntamiento que están aquí; gracias a Francisco Barrio por estar con nosotros esta mañana, ex gobernador de Chihuahua.



Quiero de manera muy especial, porque hemos sentido su compañía y su abrazo solidario desde que emprendimos esta lucha, a nuestro gran rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, al maestro Luis Alberto Fierro, gracias rector por estar aquí con nosotros.



Y gracias a los diputados, a las diputadas federales, locales, alcaldes, alcaldesas que están aquí; líderes de opinión, gracias a los empresarios de Chihuahua que han estado puntuales, oportunos en esta cita con la historia.



Ni más ni menos ayer volvió a aparecer en los periódicos de la Ciudad de México un desplegado que da cuenta de ese talante y de ese temple con el que el empresariado chihuahuense está respondiendo en este momento crucial de Chihuahua.



Los consejos coordinadores empresariales del estado que agrupan a más de 40 cámaras y organismos de los empresarios, llamaron al presidente de la República a rectificar de inmediato el castigo económico de Chihuahua y a no vacilar en el proceso de extradición de César Duarte Jáquez.



Y por supuesto que nos empeñaremos en que el proceso de extradición de César Duarte sea un proceso completo, bien gestionado y por supuesto bien sustanciado ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.



Chihuahua exigirá un proceso de solicitud de detención del ex gobernador con fines de extradición de manera inmediata con base no solo en las dos órdenes de aprehensión del fuero común y en la del fuero federal que se han anunciado; estamos solicitando, y hasta en tanto no cesarán nuestros esfuerzos, que la solicitud de extradición sea por las diez órdenes de aprehensión que conforman el expediente entregado a la Procuraduría General de la República por la Fiscalía General del Estado.



No solo porque queremos la pena máxima para quien saqueó a Chihuahua sino porque lo que más nos interesa es recuperar el dinero de lo robado, es resarcir el patrimonio del estado de Chihuahua de quienes lo malversaron y dispusieron de recursos en su beneficio personal.



No se trata solo de llevar a la cárcel a César Duarte. De lo que se trata es de recuperar el fruto de lo indebido para ponerlo al servicio de la gente para becas de los estudiantes, para apoyar a los indígenas de Chihuahua, para apoyar a los adultos mayores, para apoyar a la gente que no tiene y que ve como otros se llenan las manos de recursos indebidos.



Y esa será también la gran lección de Chihuahua, que combatir la corrupción no solo sirve para llevar a la cárcel a los que disponen indebidamente de los recursos del pueblo, sino que lo más importante es el fruto de lo ilícito.



Por supuesto, que saben que en ese tenor hemos llevado a cabo acciones muy importantes. Tenemos embargadas 10 propiedades del ex gobernador del Estado entre ranchos, empresas, casas y distintos edificios; tenemos aseguradas otras 8 propiedades de prestanombres del ex gobernador del Estado y también vamos en los siguientes días a solicitar el embargo, el aseguramiento primero de otras propiedades que hemos detectado a través de las investigaciones y en el proceso de extradición, hemos marcado ya nuestro interés dentro del expediente de que Chihuahua tiene mano en la recuperación de las propiedades que el ex gobernador tiene en el estado de Texas y en el estado de Nuevo México.



Chihuahua señala su interés en la recuperación de esos activos que formarán parte también del fondo de combate a la pobreza en el estado de Chihuahua.



Por lo demás, si ya estamos como dijo Madero o más bien el cura con el que habló Madero, si ya estamos bendecidos de entrada, entonces hagamos la parte que a cada uno de nosotros nos corresponde que el de arriba siempre pone la suya.



Vayamos con la frente en alto, que representamos la dignidad del pueblo de Chihuahua. 20/01/2018