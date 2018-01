Sale caravana por la dignidad "Unidos Con Valor" De Ciudad Juárez rumbo a Chihuahua

Cd. Juárez, Chih. (Especial).- El Gobernador Javier Corral Jurado encabezó la Caravana compuesta por más de 100 vehículos y 3 camiones de pasajeros que salió de Ciudad Juárez con rumbo a Chihuahua y luego de realizar la primera parada en la garita de la ex aduana, en el kilómetro 30 de la carretera Panamericana.



Tras el arranque de la Caravana por la Dignidad "Unidos con Valor", en el Puente Internacional Córdova-Américas y haber brindado un discurso en las inmediaciones de la Mega Bandera en El Chamizal, la caravana avanzó conforme a lo planeado rumbo a la capital del Estado.



El recorrido empezó por la Avenida López Mateos hasta tomar la Avenida Ejército Nacional, luego avanzar por Avenida Plutarco Elías Calles; después la caravana giró a la derecha en Paseo Triunfo de la República y continúo por la Avenida Tecnológico, para después seguir por la Carretera Panamericana hasta llegar al kilómetro 30.



Durante el trayecto los conductores tocaban el claxon y mantuvieron las luces intermitentes encendidas. También se vio la leyenda en los parabrisas de #JusticiaParaChihuahua, así como el apoyo con aplausos de quienes miraban pasar la caravana.



La caravana de más de 100 automóviles y 3 camiones de pasajeros, así como integrantes de 8 clubes de motociclistas, se detuvo a la 13:30 horas en las instalaciones de la ex garita de aduana en el kilómetro 30, para compartir una comida que estaba a la espera del contingente. En ese lugar, Corral Jurado aprovechó para saludar y tomarse la foto con las personas que han apoyado el movimiento desde el inicio.



Fernando Islas, del Club de Motociclistas Elegidos expresó: “el movimiento es positivo y para concientizar a la gente, para hacer ver al gobierno que tiene que entregar los recursos adecuados. Juárez genera demasiado dinero a la Federación como para que no le retribuya nada”.



Por su parte, Ricardo Flores Díaz, dijo: “es algo que debió hacerse hace mucho tiempo en todo el país. Javier Corral está haciendo un cambio en México, realmente es algo que debió haberse reclamado en muchos estados, porque el gobierno nos quita los recursos que los mexicanos aportamos con nuestro trabajo”.



Minutos antes de las 15:00 horas, la caravana continúo con el recorrido para hacer una segunda parada en Ciudad Ahumada.



El Ejecutivo estatal estuvo acompañado en todo momento por su esposa Cinthia Aideé Chavira, Gustavo Madero, coordinador Ejecutivo de Gabinete; el ex gobernador Francisco Barrio, así como funcionarios de diversas dependencias estatales y personalidades de la sociedad civil. 20/01/2018