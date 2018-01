Jesús Valenciano: Seremos ahora cuna de la legalidad en la historia nacional

A las 11:42 horas de este lunes 22 de enero, ingresó a las calles de Delicias la caravana por la dignidad encabezada por los delicienses Gustavo Madero y Jesús Valenciano, éste último portando la bandera nacional que será pasada de mano en mano en cada municipio por donde pase el contingente.



Al respecto, el diputado Valenciano argumentó que su adhesión a la caravana es por motivos de indignación: “a los chihuahuenses nos ha molestado sobremanera la forma y el trato que ha recibido el gobernador en la Secretaría de Hacienda Federal –dijo- y por las declaraciones del presidente (Peña Nieto); ellos quieren conocer nombres, empresas y organismos que están siendo investigados por ser parte de esa red de corrupción”, asentó.



Dijo también que Chihuahua no negociará perdón o amnistía a cambio de recursos federales refiriendo que dicha intención de negociar da a entender que se intenta proteger a alguien, y recalcó: “no lo vamos a permitir, con esta caravana damos a conocer en todo el país varias anomalías: uno, el trato indigno que reciben los gobernadores que no se alínean al presidente;

dos, la mafia corrupta y corruptora que debe ir a la cárcel y repara los daños; y tres, que nuestra sociedad ha despertado y exige justicia”.



Jesús Valenciano recalcó que Chihuahua imprime un precedente de acción contra la mafia corrupta y que corrompe lo que toca, y agregó: “es momento de unirnos de una vez por todas para erradicar ese cáncer; lo que estamos haciendo y apoyando va más allá de los partidos y de los gobiernos, México entero lleva años pronunciándose contra de la corrupción, en redes sociales es el tema que predomina, pues ahora tenemos que echarle acción a esto, perseguir a los que robaron a Chihuahua, aplicarles la ley y que reparen el daño que causaron”, dijo.



Respecto de quienes se pronuncian en contra de la caravana encabezada por Javier Corral, el diputado por el distrito 19 advirtió que “pueden interpretarlo como quieran, y lo respeto, pero este gobernador es el primero, al menos de mi generación, que le dice al presidente las cosas de frente, con argumentos, y que con pruebas en la mano exhibe como el PRI ha utilizado, cínicamente, los recursos del pueblo para sus campañas, lo que ha quedado demostrado que es un robo a la nación, a nuestro estado”.



Y referente a la orden que giró la PGR para extraditar a César Duarte, para Valenciano es una acción incompleta ya que se promovieron sólo tres de las once demandas, y dijo que esto también es una burla para Chihuahua; se anticipó también a decir que “este movimiento es un hecho para inscribirse en la historia política, gubernamental y social del país, recordemos que

hemos sido cuna de grandes movimientos sociales, y éste es uno más, pero ahora seremos cuna de la legalidad, sin usar armas, sólo empleando nuestra conciencia y el valor civil de cada uno de nosotros”, concluyó. 22/01/2018