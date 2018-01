Orienta Policía Municipal para prevenir robo de celulares

Con el propósito de evitar convertirse en víctima de delincuentes que aprovechan ciertas situaciones para cometer robo de aparatos celulares, la Dirección de Seguridad Pública Municipal exhorta a la población a tomar ciertas medidas de precaución pues además del costoso aparato se pierden datos confidenciales y contactos de los que pueden hacer mal uso los delincuentes.



Los celulares llaman la atención de los ladrones por su alto costo y la facilidad para venderlos, incluso utilizando las redes sociales, para hacerse de ellos buscan las situaciones más vulnerables de sus propietarios como es la distracción al utilizarlos sin precaución en áreas públicas o de poca afluencia de personas.



Hay además casos en que los usuarios dejan sus teléfonos a la vista cuando estacionan sus autos en vía pública o estacionamientos y se convierten en un atractivo potencial para los amantes de lo ajeno que mediante un “cristalazo” lo extraen en la primera oportunidad.



Ante esto es importante atender ciertas recomendaciones que pueden ayudar a no ser presa fácil de los hampones.



Al encontrarse en la vía pública durante la noche, es importante utilizar el celular lo menos posible ya que la luz de la pantalla es un aviso para los delincuentes.



Al acudir a restaurantes, cafeterías o cualquier otro espacio público, consérvelo en su bolso y si tiene que usarlo no lo deje sobre mesas para hacer otras cosas.



No lo lleve a la vista y menos en el bolso trasero del pantalón, es fácil de extraer.



Si es víctima de un robo, trate de grabar las características físicas del ladrón y llame de inmediato al 9-1-1 desde un teléfono público o prestado por un ciudadano.



Cabe señalar que durante el pasado año 2017, la Policía Municipal logró la detención de 180 personas por este delito y en muchos de los casos se recuperaron los aparatos electrónicos.



Asimismo, muchos de los aparatos emiten una señal de localización que puede ser utilizada por investigadores para llevar al lugar donde lo oculten. 22/01/2018