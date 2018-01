Participar en la caravana es mi obligación para defender intereses de Chihuahua Se programa rotación de funcionarios que permita presencia en la Caravana y cumplir a todos con sus responsabilidades; Gobernador acudirá fines de semana y solo a algunos eventos ya previstos en plazas públicas, entre semana

Mi participación en la Caravana Unidos con Valor contra la Corrupción, es parte de mi obligación constitucional para defender el interés de los chihuahuenses ante el atropello del Gobierno de Enrique Peña Nieto, señaló el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado.



Indicó que no mermará en nada, ni la capacidad de trabajo, ni los deberes y obligaciones como gobernador, pues él asistirá los fines de semana o entre semana cuando haya actos ya previstos en plazas públicas.



En entrevista con Guadalupe Juárez Hernández, de La Red de Grupo Radio Centro, explicó que se definió un calendario para que en algunas ciudades pueda ser representado por su esposa, Cinthia Aideé Chavira Gamboa, en representación del movimiento de las mujeres chihuahuenses.



También liderarán la marcha, el coordinador ejecutivo del gabinete, Gustavo Madero Muñoz y los secretarios, general de Gobierno y de Desarrollo Social, César Jáuregui Robles y Víctor Quintana Silveyra, respectivamente.



“Hemos estado haciendo un calendario que nos permita tener una presencia en la Caravana, pero a la vez estar al frente de las responsabilidades. Hoy mismo estoy atendiendo una serie de reuniones en la Ciudad de México, para seguir con este tema y otros que tienen que ver con gestiones, porque así es como las tenemos que jugar en ésta, tenemos que hacer un equilibrio”, expresó.



Javier Corral reiteró que el primer propósito de la Caravana, es la exigencia al Gobierno de Enrique Peña Nieto de que complete la solicitud de extradición del exgobernador César Duarte, considerando las diez órdenes de aprehensión que concedieron jueces de Chihuahua, aparte de la que es de orden federal.



El segundo objetivo es demandarle a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la trasferencia inmediata a Chihuahua de los recursos retenidos de manera indebida, ilegal e inmoral, como represalia por las investigaciones que detectaron triangulación y desvío de fondos públicos, con un alcance nacional.



Detalló que hubo un depósito de 250 millones de pesos que hizo la SHCP al gobierno duartista, para pagar a supuestas empresas que resultaron ser fantasmas, pero que finalmente pararon en las arcas del PRI nacional.



Consideró que el mensaje político de la Caravana sorprende, porque en México es inusual que un pueblo y un Gobierno estatal, se alcen en contra de la Federación para denunciar lo que a todas luces fue una represalia política.



Sin embargo, aclaró que la causa está muy lejos de tener fines electorales, y lo que verdaderamente ocurre, es que el PRI ha tratado de hacerla ver como parte de un periodo de campañas caracterizado por el uso de comentarios sin asidero y la guerra sucia.



“Y precisamente es lo que no ha sucedido en Chihuahua. Nosotros no estamos en torno de dichos, nosotros estamos ante hechos, nosotros hemos logrado acreditar ante jueces eso que siempre se ha dicho en las campañas. El desvío de recursos públicos para financiar las campañas electorales”, destacó.



“Nosotros hemos podido demostrar la triangulación de esos recursos que fueron depositados por la Secretaría de Hacienda y que fueron inmediatamente sacados para el pago de las empresas, de las facturas”, agregó el Gobernador Corral. 22/01/2018