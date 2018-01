Cometen otro grave error: Madero La FEPADE pudo actuar antes y no lo hizo, ahora la PGR pretende controlar y conocer el alcance de las investigaciones de la FGE Chihuahua, señala el Coordinador Ejecutivo del Gabinete

El coordinador ejecutivo de Gabinete, Gustavo Madero Muñoz, señaló que la Fiscalía Especializada para la Atención en Delitos Electorales (FEPADE) está tratando de arrancar un proceso penal, cuando ya hay una autoridad judicial que se pronunció y emitió diez órdenes de aprehensión.



En rueda de prensa celebrada en Delicias y cuestionado acerca del anuncio de la dependencia federal respecto a la atracción del caso del desvío de 250 millones de pesos que el exmandatario estatal César Duarte puso a disposición del PRI nacional, Gustavo Madero indicó que con esto cometen otro grave error.



“Este proceso ya fue judicializado por peculado agravado, ya hay una orden de aprehensión sobre esto, un juez ya se pronunció, la FEPADE pudo actuar antes, pero no, está tratando de arrebatar un proceso cuando, ya hay una autoridad judicial que se pronunció y emitió diez órdenes de aprehensión”, enfatizó.



En el templete de la Plaza Carranza de esta localidad, consideró que la Procuraduría General de la República (PGR), al atraer la investigación, quiere controlar y conocer las carpetas de investigación que lleva la Fiscalía General del Estado, toda vez que desconocen a quien involucran.



“Toda su desesperación está en que no tienen ellos el control de esta carpeta de investigación, sino una autoridad estatal”.



Indicó que estas señales que manda el gobierno de Enrique Peña Nieto, son erráticas y preocupantes, desde el hecho de anticipar que extraditarían al exgobernador César Duarte, pues pareció más bien “un pitazo” para que el inculpado lo escuchara en cadena nacional.



Con esta nueva intentona de atraer un caso por el que incluso ya hay personas sentenciadas, parece un intento de exonerarlo de forma automática en 8 de los 10 delitos por los que lo iban a extraditar y encapsular el caso en mención, para luego hacer un control de daños, como lo hizo con los casos de los exgobernadores que hoy están en prisión.



“El Gobierno Federal ha enviado mensajes tímidos, que han sido más erráticos que contundentes, han sido más los anuncios de lo que piensan que van a hacer, que de compromisos que piensan asumir de ir hasta las últimas consecuencias”, criticó el exsenador de la república.



Advirtió que esta Caravana continuará hasta que en la federación escuchen y respondan con contundencia, sin timidez, ni tretas para tratar de simular que atienden un reclamo, cuando lo que quieren es seguir igual.



Emilio Álvarez Icaza, coordinador general de la Caravana, destacó que la marcha no se detendrá hasta que se cumpla con la ley y dejen de lado la mentira y eso implica la extradición del exgobernador Duarte por las once órdenes de aprehensión que tiene pendientes y se entreguen los 900 millones de pesos convenidos con el gobierno de Chihuahua.



Recordó que la Caravana no es innecesaria como dijo el secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida, pues en su caso entonces, debería dirigir su interés hacia donde está el problema y no salir a pedir que no salgan los ciudadanos a defender esta lucha.



Reiteró que la FEPADE técnica y legalmente no puede atraer toda la investigación, con lo que busca defender a los amigos del presidente Peña Nieto, por el aparato de corrupción e impunidad que conformaron.



La secretaria de Desarrollo Municipal, Rocío Reza Gallegos, manifestó por su parte que gobierno ha trabajado fuerte por el combate a la corrupción y que este movimiento, busca atraer más recursos para Chihuahua, para que se entregue lo que en justicia le corresponde.



De los 900 millones de pesos convenidos con la Secretaría de Hacienda en diciembre pasado, dos eran para concretar obra pactada para varios municipios, “es decir, repercute esto a la población”.

22/01/2018