No hay movimiento electoral, federación pide que se baje esta investigación contra funcionarios:Citlalic Portillo

La diputada del PAN Citlalic Portillo en “La caravana por la dignidad” en ciudad Camargo mencionó que la federación está trabajando de mala manera para todo el Estado de Chihuahua, porque la reflexión y el mensaje dado es que si no se detiene la investigación no habrá recursos para los chihuahuenses.



Porque lo declarado por parte de Gustavo Madero jefe de gabinete es que esta caravana va con la intención de que estamos inconformes por esta acción.



Portillo aclaró que el secretario de gobernación ha mencionado en los medios de comunicación que hay diálogo por parte de ellos con el gobernador, pero es muy sencilla la petición que se ha hecho, y es que se detenga al exgobernador Duarte por todas las órdenes de aprehensión, no solamente de tres y además resuelvan los recursos para Chihuahua.



No hay movimiento electoral, anunció la legisladora, sino que estamos trabajando contra la corrupción y que no haya represión, porque no pueden tenernos con este control sobre los recursos que son de la ciudadanía de los 67 municipios.



En la caravana estuvieron presentes empresarios y gente de la Cruz, Saucillo y Jimenez. 23/01/2018