“Corral se va quince días de campaña electoral disfrazada de caravana”: América Aguilar

La Dirigente Estatal del Partido del Trabajo, América Aguilar Gil, cuestionó el tiempo que el gobernador se encontrará ausente de la entidad para llevar a cabo la “Caravana por la Dignidad Unidos con Valor”, abandonando así sus obligaciones como mandatario estatal.



Aguilar Gil, detalló que la caravana durará 16 días y la constitución del Estado refiere como obligación del Gobernador el no separarse tiempo alguno de sus funciones, no puede ausentarse por más de 5 días hábiles sin pedir licencia o dar aviso a los otros poderes, mientras que el art. 92 menciona que el Gobernador se considerará separado del despacho cuando salga del estado sin la licencia requerida.



“Él se va quince días a la campaña electoral disfrazada de caravana. Mientras tanto las ejecuciones, los robos, asaltos, violaciones están a la orden del día. Cuando los chihuahuenses lo eligieron tenían en mente lograr un mejor Estado y lo único que hemos obtenido es el miedo a salir a las calles”, recalcó Aguilar Gil.



Dentro del mismo contexto, añadió que en lo que va de los primeros 20 días del presente año han sido ejecutadas cerca de cien personas, por lo que el mes de enero podría considerarse como uno de los más violentos en los últimos años.



Asimismo, agregó que con la grave problemática de violencia e inseguridad que enfrenta Chihuahua, en el estado se roban once vehículos al día, número de hurtos que creció en comparación del 2016.



“El gobernador se va quince días y se queda el Secretario General de Gobierno. Pero aquí hay muchas cosas que resolver, muchas cosas que atender y la ciudadanía lo exige”, indicó.



La Dirigente Estatal del Partido del Trabajo, hizo énfasis en que el gobernador es incongruente con sus acciones ante la “Caravana por la Dignidad Unidos con Valor”, ya que durante su gobierno no se ha dignado en atender marchas y manifestaciones frente de Palacio de Gobierno por parte de asociaciones, grupos de campesinos, y madres de mujeres desaparecidas.



Por último, interrogó al mandatario estatal, “¿De verdad está en lucha social ò es lucha electoral?, un circo mediático para distraer la verdaderas realidad de Chihuahua”. 23/01/2018